Не менее 60 человек погибли в результате наводнений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсант ъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Индии по меньшей мере 60 человек погибли и более 100 пострадали в результате ливня, который привел к наводнению в штате Джамму и Кашмир. Несколько сотен человек могут оставаться под завалами в деревне Чашоти в округе Киштвар.

«Я полагаю, что более 500 человек все еще находятся под завалами в Киштваре, а некоторые официальные лица говорят, что их число может превышать 1000», - сказал главный министр штата Омар Абдулла в интервью телеканалу NDTV.

Он заявил, что местной администрации необходимо взять ответственность за произошедшее, поскольку синоптики прогнозировали ливень, возможные последствия были известны.

«Могли ли правительство и администрация предпринять больше мер для спасения драгоценных жизней?» - добавил он.

Сейчас в штате проходит спасательная операция. В ней задействованы Национальные силы реагирования на стихийные бедствия, армия, полиция и волонтеры. Администрация Джамму и Кашмира организовала оперативный штаб по оказанию помощи выжившим.

