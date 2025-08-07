Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Департаментом АФМ по Актюбинской при координации прокуратуры области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов.

"Участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему «Автопоиск», осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи). Регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур", - говорится в сообщении.

Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.

Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.