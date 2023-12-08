Более 800 детей с инвалидностью оставили без льготного питания в Акмолинской области

Более 800 детей с инвалидностью лишили бесплатного питания в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

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Как отметили в надзорном органе, по закону об образовании акиматы обязаны обеспечить детей с инвалидностью бесплатным питанием. Однако их не учли в постановлении акимата Акмолинской области по компенсации расходов за питание отдельным категориям воспитанников дошкольных организаций. В результате маленькие акмолинцы с особыми потребностями остались без льготного питания.