Более 800 иностранцев выдворили из Казахстана

Сотрудники прокуратуры выявили, что иностранцам предоставлялись поддельные медицинские справки и страховые полюса.

«По акту прокурорского надзора незаконно выданные разрешения на трудовую деятельность 815 иностранным гражданам аннулированы и они выдворены из страны. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя отдела и специалист управления занятости и социальной защиты Шымкента. Установлены аналогичные нарушения в отношении более 6 тысяч трудовых мигрантов, ранее осуществлявших трудовую деятельность», — прокомментировали в надзорном органе.