Более 9 млн казахстанцев читают книги – МКИ

В Казахстане работают порядка 11 тысяч библиотек, штат которых насчитывает более 25 тысяч человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на комитет архивов, документации и книжного дела министерства культуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщается, книжный фонд библиотек страны уже превысил 328 млн экзепляров литературы. Принимаются меры по его обновлению. За последние 5 лет в рамках государственного заказа было издано 4,5 млн книг для библиотек.