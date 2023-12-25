Более 9 млн казахстанцев читают книги – МКИ

В Казахстане работают порядка 11 тысяч библиотек, штат которых насчитывает более 25 тысяч человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на комитет архивов, документации и книжного дела министерства культуры и информации РК
Как сообщается, книжный фонд библиотек страны уже превысил 328 млн экзепляров литературы. Принимаются меры по его обновлению. За последние 5 лет в рамках государственного заказа было издано 4,5 млн книг для библиотек.
"Важным аспектом является перевод зарубежных бестселлеров на казахский язык. Планируется проведение специальных социологических опросов для публикации книг, отвечающих читательскому спросу.
24 книги отечественных авторов презентованы в 2023 году", – проинформировали в комитете архивов, документации и книжного дела.