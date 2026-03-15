Эта статистика на 19.00 чаосв по времени Астаны

Более 9 тысяч казахстанцев за рубежом пришли на референдум. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов.

Во время референдума функционирует 71 участок при загранучреждениях РК в 54 странах. Процесс голосования на участках референдума за рубежом проводится с 03:00 часов утра по времени Астаны.

С учетом разницы во времени, к 19:00 часам открылись все участки, из них 14 уже завершили свою работу. К этому времени проголосовало 9050 человек. До 00:00 часов свою работу завершат 64 участка. Процесс голосования за рубежом закончится на участке референдума при Генеральном консульстве РК в Сан-Франциско (США) 16 марта 08:00 часов по времени Астаны.

Напомним,по данным МИДа, за рубежом сегодня на референдуме планируют проголосовать свыше 14 тыс казахстанцев.