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Правительство
Более 900 тыс. га неиспользуемых земель вернули государству с начала года в РК

Усилиями Министерства сельского хозяйства РК за 6 месяцев 2022 года было возвращено в пользу государства 904 тыс. га земель, неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства (за весь 2021 год было возвращено 430 тыс. га). До конца нынешнего года планируется обеспечить возврат еще 5 млн га неиспользуемых сельхозземель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель была сформирована по поручению Главы государства, напомнили в пресс-службе.

В данный момент ведется работа по нескольким направлениям параллельно: во всех областях созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов в каждом регионе; принят приказ министра сельского хозяйства, предусматривающий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами в рамках «массовой угрозы» в отношении 2 584 субъектов на площади 7,45 млн га.

Проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1 млн 517 тыс. га. Еще 57 материалов, относительно площади 680,9 тыс. га земель, находятся на стадии регистрации в управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. В 2021 году зарегистрировано 177 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 210 тыс. га.

Земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора, добавили в пресс-службе.

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