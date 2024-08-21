Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2024 года по поручению главы государства для реализации системных мер по повышению социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, в Казахстане внедрена специальная социальная выплата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Обязательными условиями для назначения спецвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ не менее 7 лет.

На сегодня 9 145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге.

Выплата производится из 4 источников – республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, от работодателя и компании по страхованию жизни.

Наибольшее количество обратившихся за назначением спецвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (1 696 чел.), Костанайской (1 180 чел.), Восточно-Казахстанской (1 132 чел.), Павлодарской (1 015 чел.), Актюбинской (599 чел.), Акмолинской (566 чел.) областях и области Абай (505 чел.).

Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тыс. тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии.

Спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии.