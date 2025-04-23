23 апреля страна отмечает Национальный день книги. В честь этой даты в Бюро национальной статистики рассказали о библиотеках Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2024 года в стране действовало 3920 общедоступных библиотек, где работают свыше 10 тысяч сотрудников. Отметим, что 15 библиотек из общего числа являются частными. По сравнению с 2023 годом общее количество библиотек сократилось на четыре единицы.

Большинство библиотек универсальные (3873), также в стране работают 20 научных, 19 специальных и 8 прочих библиотек. Из общего числа библиотек в стране функционируют 265 библиотек для детей.

Наибольшее количество библиотек находится в Туркестанской области – 399. За ней следуют Западно-Казахстанская область с 358 библиотеками и Акмолинская область с 341. Меньше всего библиотек в столице – 27 единиц.

Библиотечный фонд Казахстана насчитывает 110,3 млн изданий. Объем электронного каталога составляет 1,7 млн единиц. Самым крупным библиотечным фондом располагает Алматы – 37,1 млн изданий. Общий книжный фонд составляет 69,4 млн единиц книг.

Библиотеки посетили в прошлом году 55,4 млн раз. Самое большое количество посещений зарегистрировано в Алматы – 5,5 млн раз, также в СКО и Туркестанской областях – 4,5 млн и 4 млн раз соответственно.