Более тысячи вейпов изъяли в Талдыкоргане

Задержаны курьер и продавец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Талдыкоргане начато досудебное расследование по факту незаконной продажи вейпов. В ходе оперативных мероприятий, включая контрольную закупку, были задержаны двое мужчин: 18-летний курьер и 22-летний продавец.

В ходе обыска правоохранители изъяли 1 284 вейпа, что свидетельствует о значительных масштабах нелегального оборота данных изделий. Это подчеркивает актуальность проблемы незаконного распространения вейпов, особенно среди молодежи, отметили в полиции.