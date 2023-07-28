Свыше тысячи жетысуйцев бесплатно обследовали врачи из Южной Кореи

Международное сотрудничество, Здравоохранение
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Помощь оказывается в знак благодарности казахам за помощь корейскому народу во время голода и депортации.

Фото пресс-службы акимата области Жетысу

Группа врачей, прибывших в Жетысускую область специально из медицинского центра Университета "Чунг-Анг", больницы Хендэ Республики Корея, в талдыкорганской городской многопрофильной больнице в течение 5 дней принимали  жителей области. По информации управления здравоохранения региона, за это время специалисты во главе с директором больницы Хендэ Ким Бу Соп приняли и проконсультировали более тысячи жителей. Также было проведено 33 операции по травматологии и хирургии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В области Жетысу из госпиталя Хендэ приехали нейрохирурги, хирурги, терапевты, хирурги-травматологи и специалисты, оказывающие услуги по экстренной медицинской помощи. Директор больницы Хендэ Ким Бу Соп рассказал, что послужило
поводом для проведения такой благотворительной акции.

"В 1930-е годы в Казахстан вместе с другими народами были депортированы корейцы. Во время голода казахи оказали огромную помощь корейскому народу. Многие представители корейского этноса смогли выжить только благодаря поддержке местного населения. Чтобы выразить благодарность казахам и укрепить дружбу между двумя странами, мы ежегодно приезжаем, обмениваемся опытом с врачами, проводим бесплатные осмотры и операции", - сказал директор госпиталя.

В 2018 году акиматом области совместно с Ассамблеей народов Казахстана и Ассоциацией корейского народа Казахстана был подписан меморандум с госпиталем Хенде о ежегодном бесплатном медицинском осмотре жителей региона Жетысу. С момента подписания меморандума зарубежные специалисты провели более 50 операций по замене коленного, тазобедренного и других суставов. Кроме того, за счет клиники Хендэ врачи Казахстана проходят обучение в Южной Корее.

Директор Талдыкорганской городской многопрофильной больницы Аскар Садыков отметил, что врачи проводят травматологические, хирургические операции, обмениваются опытом и информацией о внедрении новых лекарств и медицинского оборудования.

"С 2018 года ряд наших сотрудников и специалистов нескольких районных больниц приняли участие в курсах повышения квалификации в больнице Хендэ. Уже 4 года специалисты совместно с волонтерами, ведущими профессорами и директором клиники приезжают в нашу больницу и оказывают консультативно-диагностическую помощь. Также благодаря совместному сотрудничеству внедрен ряд оперативных вмешательств в области травматологии, хирургии", - поделился директор больницы.

В ходе визита южнокорейских врачей в Жетысу акимат области подписал меморандум о сотрудничестве с госпиталем Хендэ Республики Корея, медицинским центром Университета "Чунг-Анг"; в целях улучшения здоровья населения, укрепления сотрудничества между двумя странами. На основании меморандума специалисты двух стран будут работать совместно в области травматологии, хирургии и радиологии.

#Жетысу #бесплатно #врачи #Южная Корея #операции #консультации

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