Больница начинается с приемного покоя

...Воцарившуюся на миг тишину в кабинете дневного дежурного врача приемного отделения столичного Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н. Д. Батпенова прервал телефонный звонок. По лицу травматолога-ортопеда Данияра Естая ясно, что дело очень срочное. Не перебивая говорящего на том конце трубки, врач движением глаз и жестами подает сигнал коллегам о максимальной готовности. В считанные секунды в кабинете собралась целая бригада из числа ортопедов, хирургов, анестезиологов… Позже стало понятно: в карете скорой помощи везут пациента в тяжелом состоянии, а это значит, что у команды специалистов будет ограниченное время, чтобы провести осмотр, диагностику экстренно поступившего и назначить ему правильное лечение. Промедление недопустимо.

Не прошло и десяти минут, как в дверях приемного покоя появляется пара фельдшеров, везущих каталку с пациентом.

– Семь лет, мальчик. Выпал из окна восьмого-девятого этажей, переломы верхних и нижних конечностей, – быстро знакомит с экстренным случаем сотрудник скорой помощи, параллельно передавая врачу заполненные в машине сопроводительные документы.

– Сознание отсутствует. Пульс есть, дыхание учащенное, – перехватывает «эстафету» дежурный врач. – Срочно! Все – в смот­­ровую!

По размеченной на полу желто-крас­ной линии каталку с маленьким пациентом завозят в кабинет осмотра больных. Двери закрываются. Внутрь запускают только родственников ребенка. В этот момент ни у кого не возникает и мысли мешать работе профессионалов вопросами. Ведь сейчас только от них, врачей, зависит жизнь этого маленького ребенка, который еще утром играл в комнате, где было открыто окно…

После визуальной оценки состояния пациента специалисты, как правило, назначают анализ крови, рентгеногра­фию, компьютерную томографию, эхоэнцефалографию. Все зависит от конкретного случая. Соответственно, и характер лечения травматического состояния зависит от видов и количества полученных повреждений. В данном случае, как позже скажут медики, мальчик родился в рубашке: да, травмы серьезные, но самое главное, что остался в живых. Нередко падение детей и с наименьшей высоты приводит к летальному исходу.

– Ребенка привезли к нам потому, что живет он в близлежащих домах, а это значит, что первая медицинская помощь при жизнеугрожающих случаях должна оказываться в находящихся неподалеку медицинских организациях, – говорит Данияр Естай, выкрав для беседы свободные минуты. – По аналогичным правилам работают и в других больницах.

В сутки, по словам дневного дежурного врача, в приемное отделение поступают десять и больше экстренных пациентов. Если к данному количеству приплюсовать число плановых больных и тех, кого называют «самообращающимися», то цифра вырастет примерно в десять раз.

– Понедельник считается самым загруженным, поскольку в этот день проводится госпитализация плановых пациентов, как минимум 70–80 человек. Выходные буквально завалены экст­ренными случаями. Если когда-то для нас, медиков, летний период считался более тихим сезоном, то с появлением современных транспортных средств (электрические самокаты, скейтборды, моноподы и другие) мы вынуждены констатировать – количество получаю­щих травмы астанинцев резко возросло. Конечно, падения с таких приспособлений для движения не смертельные, но вот к тяжелым травмам – переломам тазобедренного сустава, позвоночника – приводят довольно часто, – отмечает собеседник.

В день в больнице проводят 35–40 хирургических вмешательств. И, что скрывать, специалисты в белых халатах радуются тем пациентам, которые понимают всю серьезность и важность их дела.

А работа у врачей действительно значимая. Особенно если доктор параллельно ведет научную деятельность. Выпускник Медицинского университета Астана, а ныне докторант Карагандинского государственного медвуза Данияр Естай, к примеру, недавно совместно с коллегами из одного из ведущих вузов столицы начал проект по теме сращения дефектов костей.

– Нашему центру есть чем похвастать в области науки. Например, ведутся исследования по улучшению протезирования крупных суставов при диспла­зических коксартрозах четвертого типа. Это сложные виды протезирования. Также идет изучение улучшения результатов лечения у страдающих сколиозом пациентов. Коллеги ищут методы быстрого восстановления людей после травм и операций, – с гордостью подчеркивает ортопед.

За восемь лет работы в ­ННЦТО дежурный врач видел многое, но ни разу не пожалел о том, что посвятил себя медицине, и даже не думал сменить привычное приемное отделение на другое направление. Еще в студенческие годы, когда его направляли сюда для прохож­дения интернатуры, а было это в 2016 году, врач понял, что в приемном блоке покой может только сниться. Но это не испугало молодого специалиста.

– Театр, как известно, начинается с вешалки, а любое медицинское учреж­дение – с приемного отделения. Здесь некогда скучать, но в этом и есть своя изюминка. И знаете, что я заметил: пациенты хоть и разные (одни скрупулезно подходят к вопросу личного здоровья, другие – ждут последних стадий развития заболевания), но все они понимают нашу роль в своей жизни. И благодарных людей, между прочим, больше, чем недовольных. Я всегда и всем говорю, что главная ценность человека – это его здоровье, – верно замечает врач.

Накануне празднования Дня медицинского работника многие, возможно, ждут похвал и наград. Данияр Естай один из тех, кто лучшим подарком считает выздоровление пациента и верит, что семилетний малец, за жизнь которого боролись все (после полутора суток его перевели из ННЦТО в многопрофильную детскую больницу № 2), поправится, окрепнет и, может быть, повзрослев, даже станет врачом.