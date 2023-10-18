Больница в Газе подверглась авиаудару

Фото: Al Jazeera

Арабские СМИ сообщили о попадании ракет израильских ВВС в госпиталь в секторе Газа. По последним данным, число погибших и пострадавших превысило 800, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным информагентства, израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа. Как сообщил телеканал Al Hadath, в ходе них ракеты попали в госпиталь "Аль-Маамадани", число погибших и пострадавших достигло 800.

В репортаже телеканала Al Hadath говорится, что многие пациенты находились на улице в очереди. Взрывы ракет нанесли ущерб соседним зданиям, где также есть погибшие.

Палестинское руководство провело экстренное совещание в связи с произошедшим.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур. По информации телеканала Al Mayadeen, он покинул Амман, не дождавшись запланированной на 19 октября встречи с президентом США Джо Байденом, и вернулся срочно в Рамаллу.

Минздрав Газы заявил, что все убитые при атаке на больницу были гражданскими лицами.