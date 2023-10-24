Большая радость для малых сел Общество 24 октября 2023 г. 5:00 1583 Дина Боранбаева Для жителей Сарканского района области Жетысу подарком к Дню Республики стало открытие сразу трех новых медицинских пунктов. фото пресс-службы акима Сарканского района Суммарно в трех маленьких населенных пунктах проживает чуть больше тысячи человек. И если раньше им приходилось получать медицинскую помощь в приспособленных старых зданиях или вовсе ехать в соседние, более крупные аулы, то теперь этот вопрос полностью решен. В селах Бирлик, Ешкиольмес и К. Казыбаева построены современные блочно-модульные медпункты. Это событие – огромная радость как для сельчан, так и для медиков. Как рассказал на торжественном открытии объектов директор ЦРБ Сарканского района Алтай Шулгаубаев, на каждый из пунктов из областного бюджета было выделено по 35 млн тенге. Блочно-модульные конструкции возвели в кратчайшие сроки и оснастили всем необходимым оборудованием. Просторные и комфортные строения позволят в разы повысить качество и доступность медицинских услуг, ведь для удобства местных жителей в эти села по графику будут направлять узких специалистов. #Жетысу #открытие #медпункт #День Республики