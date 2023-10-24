Большая радость для малых сел

Суммарно в трех маленьких населенных пунктах проживает чуть больше тысячи человек. И если раньше им приходилось получать медицинскую помощь в приспособ­ленных старых зданиях или вовсе ехать в соседние, более крупные аулы, то теперь этот вопрос полностью решен.



В селах Бирлик, Ешкиольмес и К. Казыбаева построе­ны современные блочно-модульные медпункты. Это событие – огромная радость как для сельчан, так и для медиков.

Как рассказал на торжественном открытии объектов директор ЦРБ Сарканского района Алтай Шулгаубаев, на каждый из пунктов из областного бюджета было выделено по 35 млн тенге. Блочно-модульные конст­рукции возвели в кратчайшие сроки и оснастили всем необходимым оборудованием. Просторные и комфорт­ные строения позволят в разы повысить качество и доступность медицинских услуг, ведь для удобства местных жителей в эти села по графику будут направлять узких специалистов.