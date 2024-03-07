Больше десяти лет карагандинка Гульнара Балкенова борется со злостными неплательщиками алиментов

За годы работы судебный исполнитель Гульнара Балкенова создала свою методику по взысканию долгов у нерадивых отцов и матерей. Главный принцип, которого она придерживается, – дети ни в чем не виноваты и имеют право на достойное детство.

– ...Фас! – послышался грубый мужской крик.

Среднеазиатская овчарка по команде хозяина бросилась к железным воротам, где, затаив дыхание, стояли ЧСИ и ее помощница. Неизвестно, чем бы закончился этот выезд к должнику, не успей Гульнара и ее коллега скрыться в автомобиле. Неприветливый рык и злобный оскал алабая не сулили ничего хорошего. Привыкшие к такому негостеприимному приему, сопровождающемуся ненормативной лексикой со стороны алиментщиков, девушки зачастую вынуждены возвращаться в офис ни с чем.

Вот и в тот раз они уехали. Однако Гульнара в силу характера не из тех, кто сдается. Через привлечение к делу сотрудников правоохранительных органов и благодаря суду ей удалось довести начатое до конца: мужчина устроился на работу и добросовестно выплачивает алименты.

– У меня было трудное детство: отец умер рано, мама одна осталась с тремя детьми. Без поддержки мужа ей было тяжело. Мне, как старшей в семье, пришлось работать в нескольких местах. Мечта связать судьбу с медициной из-за финансовых проблем канула в Лету. Конечно, я не жалею, что стала судебным исполнителем, но одно поняла наверняка: в полной семье, при папиной поддержке всегда легче и проще, – говорит Гульнара Балкенова, отмечая, что ее личные жизненные трудности стали действенным двигателем в профессиональной деятельности.

Агрессия, грубость – это вполне объяснимая реакция ответчиков в сторону ЧСИ, но страшнее всего, как говорит собеседница, не такие выпады, а сам факт того, что родитель выбирает путь неучастия в жизни и в воспитании своих детей. Возможно, именно осознание такого несправедливого положения дел заставляет Гульнару биться за каждый тиын. С января по конец февраля этого года она взыскала с должников почти 30 миллионов (29 739 368) тенге! И эта сумма, как подчеркивают в Республиканской палате частных судебных исполнителей, одна из рекордных.

– В нашей работе, скажу честно, как на войне – все методы хороши. Нередко приходится прибегать к хитростям, уловкам, мониторингу социальных сетей. Помню, как однажды представились доставщиками посылок. Мужчина долго не хотел называть адрес проживания, но, видимо, любопытство взяло вверх. Видели бы вы его глаза, когда на пороге вместо подарка появились мы. Многие неплательщики обманными способами занижают суммы официальных доходов или работают без заключения трудовых договоров. Тогда на помощь приходят бывшие жены таких мужчин. Они-то и сообщают нам, что нерадивые экс-мужья хоть и считаются на бумаге безработными, на самом деле имеют доходы, подрабатывая в частных компаниях. Выступая потенциальными клиентами таких контор, нам удается вывести на чистую воду горе-отца, – раскрывает секреты судебный исполнитель.

Гульнара Балкенова трудится в сфере принудительного исполнения более десяти лет. Раньше год бесплатно работала в Октябрьском территориальном отделе по исполнению судебных актов под руководством Ларисы Емельяновны Бредихиной. За годы профессиональной деятельности испробовала разные методы работы – от просьб до требований. А еще она размещает в статусах WhatsApp адресованные отцам тексты-назидания о том, как важно их участие в судьбе ребенка.

– Многие, к сожалению, считают, что алименты – это финансовое содержание бывших жен и их нынешних ухажеров, забывая самое главное: выплаты необходимы детям для более-менее достойной жизни. Тогда мальчишки и девчонки могут не только удовлетворять свои базовые потребности – быть сытым, одетым, обутым, но и исполнить свою мечту – например, ходить в музыкальную школу и играть на пианино. Мама-одиночка в большинстве случаев не может себе этого позволить, зачастую она занята на нескольких работах, чтобы просто прокормить детей. Без опоры и поддержки мужа, пусть даже бывшего, обеспечить достойную жизнь ребенку тяжело. Когда я взыскиваю алименты, понимаю, что теперь маленькие казахстанцы на шаг ближе к своим мечтам и желаниям, – резюмирует девушка, отмечая, что благодаря ее статусам в мессенджере некоторые мужчины пересматривают свою отношение к детям, и тогда взыскание алиментов проводится не в принудительном, а добровольном порядке.

На сегодняшний день у Гульнары в работе более 3 500 дел. Каждый день ей на телефон поступает порядка 350-400 различных вопросов. В ее ведении несколько территорий Карагандинской области: Балхаш, Приозерск, Сарышаган, Актогайский район и другие. И кто знает, может, и в этот Международный женский день она будет удаленно консультировать тех, кто нуждается в помощи. В битве за детское счастье нет временных рамок.