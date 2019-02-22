​Больше отечественной продукции

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Досжан Айту

Напомним, начало большой работы по формированию продовольственного пояса вокруг Астаны было положено пунктом Послания Главы государства в 2008 году, где отмечается важная роль пояса для насыщения и ценовой стабильности продовольственного рынка столицы. По идее это должно обеспечиваться за счет четко отлаженной системы бесперебойных поставок продовольствия в торговые сети города с близлежащих территорий региона, что поз­волило бы удерживать цены на стабильном уровне без ущерба сельхозпроизводителям за счет снижения транспортных и других издержек.

В своем докладе «О реализации «Дорожной карты по формированию продовольст­венного пояса Астаны» первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев сообщил, что на сегодня расчетная потребность потребительского рынка столицы по основным 29 видам продовольственных товаров из расчета минимальной нормы составляет порядка 635 тыс. тонн. В зону пояса входят 17 районов Акмолинской и 4 района Карагандинской областей.

В настоящее время общая производственная деятельность в зоне продовольственного пояса полностью покрывает потребности столичного рынка по 12 видам продукции – муке, макаронным изделиям, хлебу, мясу птицы и яйцам, конине, говядине, свинине, картофелю, свекле, томатам и огурцам. По другим продовольственным позициям рынок столицы по-прежнему остается зависимым от поставок из других регионов, а также внешнего импорта. В частности, такая потребность на рынке Астаны имеется по 16 видам продовольственных товаров – кисломолочной продукции, обработанному молоку, маслу сливочному, сырам и творогу, капусте белокочанной, моркови, луку репчатому, яблокам, подсолнечному мас­лу, рису, гречневой крупе, чаю и сахару, а также колбасным изделиям и баранине.

В целях ускорения процессов в этом направлении «дорожной картой» предусмотрена реализация ряда проектов, связанных с созданием в зоне пояса 16 товарно-молочных ферм, строительством мясоперерабатывающего комплекса, восстановлением орошаемых земель, расширением площади посадки овощей, налаживанием и развитием системы орошения сельхозугодий с применением новых ресурсо­сберегающих технологий в этой сфере.

Как отметил модератор заседания депутат Мажилиса Парламента РК Жексенбай Дуйсебаев, сегодня в супермаркетах и торговых центрах Астаны прилавки буквально завалены импортными продуктами. Среди них порой трудно обнаружить невооруженным глазом долю отечественной продукции. К тому же многое из того, что продается в торговой сети, на поверку оказывается не соответствую­щим требованиям норм, то есть недоброкачественными товарами. И такая ситуация наблюдается не только в огромной массе импорта, но и среди изделий отечественного производства.

В целом в ходе заседания было поднято немало актуаль­ных вопросов, которые еще ждут своего решения, причем совместными усилиями. Эти аспекты касались вопросов ценообразования, работы стабилизационных фондов, призванных оказывать регуляторное воздействие на ценовую ситуацию рынка по социально значимым продовольственным товарам, в том числе обеспечивать мониторинг безопасности ввозимой и производимой продукции. По итогам заседания были приняты соответствующие рекомендации в адрес цент­ральных госорганов.

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