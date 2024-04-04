Большой рывок глобального юга

– На прошлой неделе прошел очередной Боаоский азиатский форум. Выступая на нем, Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о динамике развития стран Азии, назвал происходящее ни много ни мало «Азиатским ренессансом». Какова роль в нем Казахстана?

– Действительно, на сегодняшний день центр производственных мощностей, даже научно-технического развития стремительно сместился в азиатском направлении. Например, именно в Азии сейчас регистрируется наибольшее количество патентов, создаются многие научно-технические разработки, производится самая востребованная и современная техника.

Мы видим, что страны глобального юга, ряд азиатских экономик стали выходить в топ крупнейших экономик мира. Геополитический вес государств Азии также растет. Так что определение, выбранное Президентом для данных процессов, вполне адекватное – регион переживает ренессанс. Экономический, политический, технологический.

И в этом ключе очень важно, чтобы разные регионы Азии больше друг с другом кооперировались, взаимодействовали. Собственно, в свое время для этого и был создан Боаоский форум – чтобы сообща преодолевать последствия Великого азиатского кризиса.

Что касается роли Казахстана, то надо понимать, что наша страна – динамично развивающееся государство, представитель, лидер большого и важного региона Центральной Азии. И в этом качестве нам очень много есть чего предложить с точки зрения дальнейшего роста и процветания Азии в целом. Это и энергоресурсы, и транзитно-транспортный потенциал, и достижения в сфере цифровизации (тот же финтех).

Большое значение также имеет глобальная и региональная повестка, которую продвигает Казахстан. Президент об этом говорил, в том числе и на БАФ-2024, – это устойчивое глобальное развитие, справедливые и открытые экономическая, торговая, финансовая системы и так далее.

Страны развивающегося мира – а это большая часть человечества – крайне заинтересованы в том, чтобы глобальное развитие было равномерным.

Сейчас очевидно, что бенефициарами глобального развития не должна быть узкая группа государств, которые и так уже находятся на достаточно высоком уровне. Это только усугубляет неравенство и сопутствующие ему проблемы. Глобальная система должна создавать равные условия, помогать развивающимся странам добиваться успехов, расти, а не оставаться навсегда «замороженными» в статусе вечно догоняющих, вечно отстающих.

Сегодня проблема состоит в том, что разделение мира, эгоизм определенных стран, новые конфликты создают не только геополитические разломы, но и бьют по глобальным цепочкам создания и распределения продуктов, по тому, как технологии и инновации делятся между разными регио­нами и странами. Поэтому то, о чем говорит Президент Токаев,­ с большим пониманием и поддержкой принимается в Азии, приветствуется странами глобального юга и в мире в целом.

– Пока в Боао проходил форум, в Пекине открыли Год казахстанского туризма в Китае. Вы в Поднебесной бываете довольно часто. По Вашему мнению, насколько наша страна интересна жителям Китая как туристическое направление?

– Казахстан для китайского туриста, конечно, пока еще terra incognita. Но определенный интерес есть, и Год туризма может его усилить, если все сделать правильно.

Здесь я имею в виду готовность казахстанской индустрии гостеприимства к туристическим потокам из КНР. Позволяет ли наша инфраструктура принимать большие международные группы, есть ли подготовленные гиды, насколько доступны туристические достопримечательности и так далее? Очень важно, чтобы первые группы туристов получили от страны благоприятное впечатление, чтобы по их следам, по их отзывам сюда приехали и другие.

В Китае очень много активных людей, которые любят путешествовать. И если Казахстан станет одной из востребованных дестинаций для китайских туристов, это могло бы стать хорошим источником дохода как для регионов нашей страны, так и для казахстанского бюджета в целом. Мероприя­тия в рамках Года туризма как раз и должны быть на это нацелены, нужно работать, в том числе целенаправленно, с туристическими компаниями, туроператорами.

Сейчас у нас есть сильные стороны, которые мы можем использовать для привлечения китайских путешественников – это и географическая близость нашей страны, и транспортная доступность, и уникальность природы. И, очень важный момент, безвизовый режим. Сейчас, по данным нашего Министерства иностранных дел, возможностью посещать друг друга без оформления визы пользуются больше казахстанцы, но все мы знаем, что, когда речь идет о путешествиях, очень часто доступность посещения страны играет огромную роль в выборе потенциального направления. Это козырь, которым мы должны воспользоваться.

В целом одна из целей таких межгосударственных мероприя­тий, как годы туризма, культуры и так далее, – укрепление культурно-гуманитарных связей. Это очень важный аспект в отношениях любых государств, потому что международное сотрудничество осуществляется людьми.

Когда мы говорим о цифрах товарооборота, о запуске новых заводов и трубопроводов, о реа­лизации каких-то проектов, то должны понимать, что за этим стоит напряженный труд тысяч людей, которые ежедневно контактируют друг с другом. И чтобы эти контакты были позитивными и плодотворными, нужно укреплять гуманитарное сотрудничество: в сфере образования, культуры, спорта, науки и так далее.

– Говоря об отношениях Казахстана и Китая, Президент Токаев называет их «образцовыми». Что это означает, так сказать, в переводе с дипломатического языка на практический?

– Надо заметить, что лукавить и подбирать выражения дипломаты вынуждены, когда отношения сложные. Если отношения хорошие, то и слова отражают действительность – это как раз наш случай.

Казахстанско-китайские отношения все время находятся в динамике развития и обращены в будущее. Закла­дываются планы на новые проекты, повышаются их наукоемкость и технологическая сложность, идет серьезный обмен по линии возможностей двух стран.

При этом на политическом уровне нет спорных вопросов, нет конфликтов, нет сложностей, которые бы заставляли дипломатов и государственных деятелей отвлекаться на разработку контрмер. Наоборот, все вопросы технического характера решены с расчетом на получение новых взаимовыгодных прорывов.

Нет скандалов в медиасфере, все очень уважительно и благожелательно.

Более того, успех казахстанско-китайских проектов подключает новых заинтересантов из Центральной Азии, Евразии и прочих стран. Поэтому ставятся рекорды по товарообороту и инвестициям.

Трудно найти еще такую модель взаимоотношений стран, где политическое согласие приносит подобные экономические дивиденды. Именно поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев­ и называет отношения Казахстана и Китая образцовыми.