Борьба с «одиночеством»

Евросоюз запустил пилотный проект, призванный бороться с «эпидемией одиночества», обострившейся на фоне длительных карантинов и изоляции в период пандемии коронавируса.

Согласно данным издания Ouest-France, по крайней мере 13% европейцев чувствуют себя одинокими большую часть времени или постоянно. Эти статистические данные основаны на результатах опроса 25 тыс. человек, проживающих в разных странах Европы. Чаще всего от отсутствия общения страдают в Ирландии – об этом рассказали примерно 20% жителей страны. Самый низкий уровень одиночества наблюдается в Нидерландах, Чехии, Хорватии и Австрии, где менее 10% опрошенных заявили о такой проблеме.

Авторы подчеркивают, что у одиноких людей примерно на 20% чаще наблюдаются симптомы депрессии, тревоги и стресса.