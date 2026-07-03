Британские пабы будут работать до утра ради матча Мексика - Англия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал обещание продлить время работы пивных заведений в день матча сборной Англии с национальной командой Мексики в рамках 1/8 финала ЧМ-2026, сообщает Kazpravda.kz

«Знаю, что многие уже строят планы. Если вы собираетесь смотреть игру в пабе — это замечательно. К тому же это отличная поддержка для самих пабов. Вперёд, Англия!» — сказал британский премьер в видеоролике, опубликованном в его аккаунте в Х.