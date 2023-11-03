Бронтозавры и стегозавры Статьи 3 ноября 2023 г. 3:00 78 Флора Левина Необычное увлечение жителя Усть-Каменогорска древними ящерами привлекло внимание семейчан. фото Ильшата Исхакова Бронтозавр, брахиозавр, диплодок, стегозавр, археоптерикс… Кто из нас в детстве и юности не увлекался изучением картинок с динозаврами? Древние ящеры привлекают размерами, мощью, необычным видом. Посетителям краеведческой гостиной в Семее предложили отправиться в небольшое путешествие в прошлое, когда 225 млн лет назад на территории современного Казахстана жили огромные ящеры. Представление о них можно получить по коллекциям, собранным в разные годы палеонтологами, работавшими на территории нашей республики. Что же это была за эпоха? В конце эры палеозоя часть территории нашей страны находилась в составе суперконтинента Пангея, а часть оставалась на дне океана. В триасовый и юрский периоды процент суши увеличился, а древнее море занимало территорию современного Каспия. В меловой период Палеокаспийское море покрывало чуть больше половины страны – всю территорию Западного Казахстана – и через проливы соединялось с океаном Тетис и Западно-Сибирским морем. – Динозавры… Что мы знаем о них? Знаем, что они безраздельно господствовали на планете дольше, чем любой другой вид. Само название «динозавр» происходит от греческих слов «дейнос» (ужасный) и «саурос» (ящерица). Его придумал английский натуралист Ричард Оуэн в 1842 году для описания этих «ужасных ящериц», а именно: мегалозавра, игуанодона и гилеозавра – единственных трех динозавров, известных в то время, – рассказывает краевед Екатерина Гуляева. Сейчас известно более 900 видов динозавров. Все они были очень разными: размером с кошку или с небольшой дом, с когтями, шипами, рогами или без них, неповоротливыми или молниеносными. Все это мы знаем благодаря находкам ученых-палеонтологов, которые и по сей день продолжают открывать новые виды. Динозавры были далеко не первыми жителями нашей планеты. Их появлению предшествовала палеозойская эра. На всем ее протяжении, а это более 300 млн лет, почти вся жизнь была сосредоточена в воде. В ней обитали первые рыбы, акулы, моллюски и членистоногие. Лишь в конце палеозойской эры стали появляться первые рептилии, которые и выходили на сушу. Самый известный из них – диметродон, которого частенько путают с первыми динозаврами. Первый период мезозойской эры – триасовый. Именно в эту эпоху живые организмы на суше стали активно развиваться. Появилось множество новых видов животных и растений, а уже в конце триаса возникли первые динозавры – мусзавр, целофиз и эораптор. Юрский период можно смело назвать расцветом эпохи динозавров. Именно тогда наблюдалось наибольшее их разнообразие: от громоздких медлительных гигантов до маленьких и быстрых ящеров. Самые известные его обитатели – цератозавр, аллозавр, диплодок и, конечно же, стегозавр. – Завершает мезозойскую эру самый продолжительный период – меловой. И хотя динозавры все еще господствовали на планете, их позиции потихоньку начали занимать новые виды, главными из которых были млекопитающие. Наиболее известные динозавры мелового периода – тираннозавр, анкилозавр, трицератопс и карнотавр, – рассказывает Екатерина Гуляева. – Около 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода, произошло глобальное вымирание. В это время вымерли несколько больших групп позвоночных, включая динозавров, а также морских – плезиозавры и ихтиозавры – и летающих – птерозавры. Краевед рассказала о динозаврах, живших на территории Казахстана. О том, что они обитали и на востоке нашей страны, говорят находки, сделанные геологами: исследователи обнаружили скорлупу яиц динозавров на реке Тайжузген в Зайсанской впадине. К сожалению, кроме скорлупы яиц никаких других останков динозавров обнаружить не удалось, хотя и она уже позволяла установить меловой возраст отложений, считавшихся ранее третичными. В областном историко-краеведческом музее Семея в основной экспозиции можно посмотреть окаменелости яиц динозавров, которые были обнаружены в Зайсанской впадине. – На территории Казахстана найдены остатки свыше 750 растений и 600 животных, исследованы ранее неизвестные 150 видов животных и более 200 видов растений. Коллекции ископаемых растений и животных хранятся в Геологическом музее и Музее природы Института зоологии, – продолжает Екатерина Гуляева. – В Казахстане насчитывается свыше 300 местонахождений ископаемых животных и растений. Описаны 17 типов беспозвоночных и около 600 видов позвоночных вымерших животных. Рисунок в учебнике После небольшого увлекательного экскурса в историю, гости краеведческой гостиной познакомились с Ильшатом Исхаковым – уникальным мастером, который всю жизнь увлекается динозаврами, изучает их и даже делает скульптурные композиции. Он специально приехал в Семей из Усть-Каменогорска, чтобы представить свою коллекцию фигурок динозавров. Ильшат увлекся древними ящерами еще в раннем детстве и пронес эту любовь через всю жизнь. Он не только изучает динозавров, рассматривает картинки, увлекается фильмами и мультсериалами, но и создает репродукции динозавров на основе тщательного изучения всех известных научных открытий. В его коллекции есть и несколько фигурок динозавров, найденных исключительно на территории Казахстана. Ему было шесть лет, когда однажды в его руки попал учебник зоологии за шестой класс. На дворе стояло жаркое лето. Ильшат сидел в огороде и с увлечением рассматривал картинки диковинных зверей и птиц. И на одной из страниц он увидел рисунок стегозавра, а рядом с ним для масштаба был изображен автобус. – Это было похоже на удар молнии – так поразил меня этот рисунок! Я был буквально заворожен видом огромного ящера, а его размеры просто не поддавались никакому осмыслению в моем детском воображении. Как можно встретить животное, которое будет больше автобуса? Этого я понять тогда не мог. Да и вообще видел изображение динозавра впервые. До этого лишь слышал о том, что такие животные существовали. И даже хотел попасть на сеанс японского фильма «Легенда о динозаврах», но детей на него не пускали, – признается Ильшат Исхаков. С тех пор Ильшат «заболел» динозаврами: собирал картинки, марки, записался в школьную библиотеку, чтобы изучить всю литературу на эту тему. Но для него это увлечение позже переросло в настоящую страсть: он стал истинным ценителем динозавров, оставшись в душе тем же восторженным мальчиком. Когда вышел на экран фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода», он чуть ли не к каждому обращался: видел ли тот фильм о динозаврах? И если собеседнику фильм нравился, тут уж было о чем поговорить. Казалось бы, ему прямая дорога в палеонтологи. Но вот связать свою жизнь с изучением древних ящеров на профессиональной основе не получилось. И Ильшат Исхаков, окончив художественно-графический факультет, стал учителем ИЗО и черчения. Навыки рисования помогают ему в его хобби. Воочию динозавров никто не видел. Ученые лишь предполагают, как они могли бы выглядеть, изучая их костные останки. То же самое делает и любитель ископаемых ящеров. Главное в этом вопросе – знания. И он черпает их из самых разных источников – это и научные труды, и исследования палеонтологов, статьи, рисунки, фотографии скелетов и фрагментов костных частей динозавров. Кроме того, благодаря Всемирной сети, Ильшат Исхаков «побывал» во многих палеонтологических музеях мира. Блогеры, посещающие музеи, иногда выкладывают подробные видеосюжеты с интересных экскурсий. Все это помогает любителю динозавров пополнять свой багаж знаний. И это увлечение так бы и осталось на уровне сбора и коллекционирования картинок и изучения литературы, если бы не один случай. Два года назад по состоянию здоровья ему практически запретили двигаться. Нужно было находиться в состоянии покоя круглосуточно. Лежать в кровати было скучно. Ильшат увидел кусок полимерной глины, которую покупал детям. Глина уже стала подсыхать. И чтобы не выбрасывать материал, он начал лепить из нее фигурку. Конечно, динозавра! Подсохшая глина еле поддавалась рукам, но, приложив усилия, Ильшат работу закончил. – Я так вдохновился результатом своей работы, что купил еще материал и стал делать новые фигурки динозавров, – рассказывает Ильшат. Но мастерить просто поделки или сувениры Ильшат Исхаков не стал. Он создал полноценную коллекцию скульптур динозавров с соблюдением всех пропорций их внешнего вида. Вот когда пригодились собранные за многие годы рисунки, книги и материалы. Прежде чем задумать новый образ, скульптор заново изучает всю литературу, рисунки и фотографии, описывающие и изображающие конкретного ящера. Потом делается каркас скелета из проволоки, придается определенная поза. В качестве первичного материала мастер использует фольгу, а потом тщательно обмазывает ее полимерной глиной. Получившуюся «болванку» запекает в специальной печи. А затем идет работа над наращиванием мышц. Последний этап – это тщательная прорисовка каждой чешуйки и изгибов тела динозавра. По словам Ильшата, только на прорисовку чешуи уходит не менее 20 часов работы. Саму фигурку же можно слепить за пять-шесть часов. Как только появляется возможность, автор выезжает за город, ищет живописные места и делает фотосессии, где главными героями становятся его репродукции ящеров. На сегодня в коллекции Ильшата Исхакова насчитывается 27 фигурок динозавров, десятки рисунков и набросков, а также три больших керамических блюда, расписанных барельефами с находками скелетов динозавров. И среди самых изученных и наиболее известных видов динозавров мастер воспроизвел четыре экземпляра уникальных видов, обнаруженных в середине и второй половине ХХ века на территории Казахстана. Больше за это время аналогов этим видам ископаемых ящеров не обнаружили. – Я хочу, чтобы наших уникальных казахстанских динозавров знали, исследовали, популяризировали среди детей и молодежи. Именно эта категория чаще всего интересуется темой динозавров. Взрослые крайне редко уделяют ей особое внимание. Разве что истинные любители и профессионалы, – заключает Ильшат Исхаков. Дело в том, что практически все обнаруженные на территории Казахстана уникальные виды динозавров сегодня хранятся в запасниках музея палеонтологии Москвы. Он мечтает о том, чтобы хотя бы копии этих находок были переданы Казахстану для тщательного изучения доисторического периода нашей страны. Тем более что сейчас сделать точную копию костных останков не проблема. Достаточно применить печать на 3D-принтере. #хобби #увлечение #ящеры #Ильшат Исхаков