Бронтозавры и стегозавры

Бронтозавр, брахиозавр, диплодок, стегозавр, археоптерикс… Кто из нас в детстве и юности не увлекался изучением картинок с динозаврами? Древние ящеры привлекают размерами, мощью, необычным видом.

Посетителям краеведческой гостиной в Семее предложили отправиться в небольшое путешествие в прошлое, когда 225 млн лет назад на территории современного Казахстана жили огромные ящеры. Представление о них можно получить по коллекциям, собранным в разные годы палеонтологами, работавшими на территории нашей респуб­лики.

Что же это была за эпоха? В конце эры палеозоя часть территории нашей страны находилась в составе суперконтинента Пангея, а часть оставалась на дне океана. В триасовый и юрский периоды процент суши увеличился, а древнее море занимало территорию современного Каспия. В меловой период Палео­каспийское море покрывало чуть больше половины страны – всю территорию Западного Казах­стана – и через проливы соединялось с океаном Тетис и Западно-Сибирским морем.

– Динозавры… Что мы знаем о них? Знаем, что они безраздельно господствовали на планете дольше, чем любой другой вид. Само название «динозавр» происходит от греческих слов «дейнос» (ужасный) и «саурос» (ящерица). Его придумал английский натуралист Ричард Оуэн в 1842 году для описания этих «ужасных ящериц», а именно: мегалозавра, игуанодона и гилеозавра – единственных трех динозавров, известных в то время, – рассказывает краевед Екатерина Гуляева.

Сейчас известно более 900 видов динозавров. Все они были очень разными: размером с кошку или с небольшой дом, с когтями, шипами, рогами или без них, неповоротливыми или молниеносными. Все это мы знаем благодаря находкам ученых-палеонтологов, которые и по сей день продолжают открывать новые виды.

Динозавры были далеко не первыми жителями нашей планеты. Их появлению предшествовала палеозойская эра. На всем ее протяжении, а это более 300 млн лет, почти вся жизнь была сосредоточена в воде. В ней обитали первые рыбы, акулы, моллюски и членистоногие.

Лишь в конце палеозойской эры стали появляться первые рептилии, которые и выходили на сушу. Самый известный из них – диметродон, которого частенько путают с первыми динозаврами.

Первый период мезозойской эры – триасовый. Именно в эту эпоху живые организмы на суше стали активно развиваться. Поя­вилось множество новых видов животных и растений, а уже в конце триаса возникли первые динозавры – мусзавр, целофиз и эораптор.

Юрский период можно смело назвать расцветом эпохи динозавров. Именно тогда наблюдалось наибольшее их разнообразие: от громоздких медлительных гигантов до маленьких и быстрых ящеров. Самые известные его оби­татели – цератозавр, аллозавр, диплодок и, конечно же, стегозавр.

– Завершает мезозойскую эру самый продолжительный период – меловой. И хотя динозавры все еще господствовали на планете, их позиции потихоньку начали занимать новые виды, главными из которых были млекопитаю­щие. Наиболее известные динозавры мелового периода – тираннозавр, анкилозавр, трицератопс и карнотавр, – рассказывает Екатерина Гуляе­ва. – Около 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода, произошло глобальное вымирание. В это время вымерли несколько больших групп позвоночных, включая динозавров, а также морских – плезиозавры и ихтиозавры – и летающих – птерозавры.

Краевед рассказала о динозаврах, живших на территории Казахстана. О том, что они обитали и на востоке нашей страны, говорят находки, сделанные геологами: исследователи обнаружили скорлупу яиц динозавров на реке Тайжузген в Зайсанской впадине. К сожалению, кроме скорлупы яиц никаких других останков динозавров обнаружить не удалось, хотя и она уже позволяла установить меловой возраст отложений, считавшихся ранее третичными. В областном историко-краеведческом музее Семея в основной экспозиции можно посмотреть окаменелости яиц динозавров, которые были обнаружены в Зайсанской впадине.

– На территории Казахстана найдены остатки свыше 750 рас­тений и 600 животных, исследованы ранее неизвестные 150 видов животных и более 200 видов растений. Коллекции ископаемых растений и животных хранятся в Геологическом музее и Музее природы Института зоологии, – продолжает Екатерина Гуляева. – В Казахстане насчитывается свыше 300 местонахождений ископаемых животных и растений. Описаны 17 типов беспозвоночных и около 600 видов позвоночных вымерших животных.

Рисунок в учебнике

После небольшого увлекательного экскурса в историю, гости краеведческой гостиной познакомились с Ильшатом Исхаковым – уникальным мастером, который всю жизнь увлекается динозаврами, изучает их и даже делает скульптурные композиции. Он специально приехал в Семей из Усть-Каменогорска, чтобы представить свою коллекцию фигурок динозавров.

Ильшат увлекся древними ящерами еще в раннем детстве и пронес эту любовь через всю жизнь. Он не только изучает динозавров, рассматривает картинки, увлекается фильмами и мультсериалами, но и создает репродукции динозавров на основе тщательного изучения всех известных научных открытий. В его коллекции есть и несколько фигурок динозавров, найденных исключительно на территории Казахстана.

Ему было шесть лет, когда однажды в его руки попал учебник зоологии за шестой класс. На дворе стояло жаркое лето. Ильшат сидел в огороде и с увлечением рассматривал картинки диковинных зверей и птиц. И на одной из страниц он увидел рисунок стегозавра, а рядом с ним для масштаба был изображен автобус.

– Это было похоже на удар молнии – так поразил меня этот рисунок! Я был буквально заворожен видом огромного ящера, а его размеры просто не поддавались никакому осмыслению в моем детском воображении. Как можно встретить животное, которое будет больше автобуса? Этого я понять тогда не мог. Да и вообще видел изображение динозавра впервые. До этого лишь слышал о том, что такие животные существовали. И даже хотел попасть на сеанс японского фильма «Легенда о динозаврах», но детей на него не пускали, – признается Ильшат Исхаков.

С тех пор Ильшат «заболел» динозаврами: собирал картинки, марки, записался в школьную библиотеку, чтобы изучить всю литературу на эту тему. Но для него это увлечение позже перерос­ло в настоящую страсть: он стал истинным ценителем динозавров, оставшись в душе тем же восторженным мальчиком. Когда вышел на экран фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода», он чуть ли не к каждому обращался: видел ли тот фильм о динозаврах? И если собеседнику фильм нравился, тут уж было о чем поговорить.

Казалось бы, ему прямая дорога в палеонтологи. Но вот связать свою жизнь с изучением древних ящеров на профессиональной основе не получилось. И Ильшат Исхаков, окончив художественно-графический факультет, стал учителем ИЗО и черчения.

Навыки рисования помогают ему в его хобби. Воочию динозавров никто не видел. Ученые лишь предполагают, как они могли бы выглядеть, изучая их костные останки. То же самое делает и любитель ископаемых ящеров.

Главное в этом вопросе – знания. И он черпает их из самых разных источников – это и научные труды, и исследования палеонтологов, статьи, рисунки, фотографии скелетов и фрагментов костных частей динозавров. Кроме того, благодаря Всемирной сети, Ильшат Исхаков «побывал» во многих палеонтологических музеях мира. Блогеры, посещаю­щие музеи, иногда выкладывают подробные видеосюжеты с интересных экскурсий. Все это помогает любителю динозавров пополнять свой багаж знаний.

И это увлечение так бы и осталось на уровне сбора и коллекционирования картинок и изу­чения литературы, если бы не один случай.

Два года назад по состоянию здоровья ему практически зап­ретили двигаться. Нужно было находиться в состоянии покоя круглосуточно. Лежать в кровати было скучно. Ильшат увидел кусок полимерной глины, которую покупал детям. Глина уже стала подсыхать. И чтобы не выбрасывать материал, он начал лепить из нее фигурку. Конечно, динозавра! Подсохшая глина еле поддавалась рукам, но, приложив усилия, Ильшат работу закончил.

– Я так вдохновился результатом своей работы, что купил еще материал и стал делать новые фигурки динозавров, – рассказывает Ильшат.

Но мастерить просто поделки или сувениры Ильшат Исхаков не стал. Он создал полноценную коллекцию скульптур динозавров с соблюдением всех пропорций их внешнего вида. Вот когда пригодились собранные за многие годы рисунки, книги и материалы. Прежде чем задумать новый образ, скульптор заново изучает всю литературу, рисунки и фотографии, описывающие и изображающие конкретного ящера. Потом делается каркас скелета из проволоки, придается определенная поза. В качестве первичного материа­ла мастер использует фольгу, а потом тщательно обмазывает ее полимерной глиной. Получившуюся «болванку» запекает в специальной печи. А затем идет работа над наращиванием мышц. Последний этап – это тщательная прорисовка каждой чешуйки и изгибов тела динозавра.

По словам Ильшата, только на прорисовку чешуи уходит не менее 20 часов работы. Саму фигурку же можно слепить за пять-шесть часов. Как только появляется возможность, автор выезжает за город, ищет живопис­ные места и делает фотосессии, где главными героями становятся его репродукции ящеров.

На сегодня в коллекции Ильшата Исхакова насчитывается 27 фигурок динозавров, десятки рисунков и набросков, а также три больших керамических блюда, расписанных барельефами с находками скелетов динозавров. И среди самых изученных и наиболее известных видов динозавров мастер воспроизвел четыре экземпляра уникальных видов, обнаруженных в середине и второй половине ХХ века на территории Казахстана. Больше за это время аналогов этим видам ископаемых ящеров не обнаружили.

– Я хочу, чтобы наших уникальных казахстанских динозавров знали, исследовали, популяризировали среди детей и молодежи. Именно эта категория чаще всего интересуется темой динозавров. Взрослые крайне редко уделяют ей особое внимание. Разве что истинные любители и профессионалы, – заключает Ильшат Исхаков.

Дело в том, что практически все обнаруженные на территории Казахстана уникальные виды динозавров сегодня хранятся в запасниках музея палеонтологии Москвы.

Он мечтает о том, чтобы хотя бы копии этих находок были переданы Казахстану для тщательного изу­чения доисторического периода нашей страны. Тем более что сейчас сделать точную копию костных останков не проблема. Достаточно применить печать на 3D-принтере.