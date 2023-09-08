О повышении призывного возраста высказались в Минобороны РК

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По словам начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба вооруженных сил РК генерал-майора Бауыржана Артыкова, министерством обороны увеличение призывного возраста граждан не предусматривается.



Представители Минобороны также пояснили, что призыв 2 раза в год – весенний и осенний – позволяет поддерживать воинские части в постоянной боевой готовности.



«Почему мы призываем 2 раза в год? Потому что с увольнением одного призыва 50% подразделения бригады будет готово для выполнения поставленных задач. Другая половина – призывники – в течение полугода проходят слажение подразделения, для того чтобы в дальнейшем в полном составе держать бригады в полной боевой готовности. Это отработанная система, и для этих целей предусмотрена программа. Поэтому в ближайшем будущем мы не рассматриваем призыв граждан на срочную воинскую службу 1 раз в год», – добавил спикер.