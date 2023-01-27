Будущее Казахстана строится сегодня

Выступая перед депутатами Сената Парламента, впервые собравшимися на заседание в обновленном после выборов и назначений составе, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна вступила в новый этап развития. Отправной точкой новой политической эпохи стала конституционная реформа 2022 года, которая положила начало эволюционному преобразованию политической системы страны на основе принципов справедливости, открытости и подлинной конкуренции.

После внесенных в прошлом году в Основной закон страны поправок началась перезагрузка основных политических институтов, и сейчас она выходит на завершающий этап. В прошлом году прошли досрочные выборы Президента. Уже 19 марта состоятся выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. И буквально на этой неделе завершился процесс формирования нового состава Сената, в котором теперь есть представители всех регионов, в том числе трех новых – Абай, Улытау, Жетысу. Кроме того, согласно внесенным изменениям в Основной закон, в верхней палате Парламента выделена специальная квота для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это, по словам Главы государства, позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны.

– Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функ­ции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности. Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам иск­реннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе Сената, – отметил Президент.

По мнению Главы государства, в Казахстане утвердился принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, повышение эффективности государственного управления.

– Благодаря широкой общественной поддержке наших инициатив работа по масштабной модернизации принесла серьезные результаты. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Предстоит большая работа, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Одна из наших основных целей – формирование в обществе цивилизованных политических традиций. Для этого нам предстоит утвердить культуру высокой политической ответственности, без которой невозможен устойчивый и всесторонний прогресс, – добавил он.

Президент отметил, что стартовавшая избирательная кампания в Мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплекс­ной перезагрузки ключевых государственных институтов. По его словам, переход на смешанную модель формирования Мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти.

– Проведенные за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане. В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы новые партии. Это большой шаг вперед. Партии играют определяющую роль в формировании политической системы. Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей. Безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что очень важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране.

– Авторитетные политические силы уделяют самое пристальное внимание нуждам и чаяниям людей, решению их реальных проблем. Причем в приоритете – инициативы и решения, имеющие важное общественное значение. Большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. Это добрый знак, – также отметил Глава государства.

На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации, а обновленная Конституция гарантирует беспартийный статус Президента страны. Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут по новым справедливым правилам и откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане.

– Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы, – подчерк­нул Президент.

Он также обратил внимание на то, что любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества. В эти периоды разворачиваются особенно острые дискуссии по самым разным вопросам. Здесь Глава государства обозначил свою принципиальную позицию: критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан не исключение.

– Наш принцип «разные мнения, но единая нация» незыблем. Но при том понимании, что такая критика не носит огульный характер, а основана на конкретных фактах. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не должно быть и не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном обществе, в одном доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны, – подчеркнул Президент.

Отметив, что обращается ко всем казахстанцам, Глава государства напомнил: в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле.

– Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа. Мы должны твердо идти курсом конструктивных реформ и делать все возможное для укреп­ления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патрио­тизм наших граждан. Каждый из нас должен следовать принципу взаимной солидарности. Только так мы построим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также особо подчеркнул, что нынешняя выборная кампания должна не разделить, а объединить страну. Глава государства призвал кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе.

– Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны, – сказал Президент.– Это должен понимать каждый наш со­отечественник. Плюрализм дает возможность государству развиваться эволюционным путем. У нас действуют партии с разными политическими позициями. Также вполне закономерно несовпадение взглядов кандидатов по тем или иным вопросам и проблемам. Однако даже бескомпромиссных противников, придерживающихся противоположных убеждений, объединяют общие ценности. Это наша благословенная Отчизна и священная Независимость. Об этих непреложных истинах я писал в статье «Независимость превыше всего». Как известно, борьба за независимость тесно связана с государственной политикой и повседневным трудом. Мы все в ответе за будущее. Наши потомки будут пристально изучать, каких политических позиций мы придерживались. Исходя из того, какое государство оставит им в наследство старшее поколение, они будут оценивать нынешнее время. Поэтому мы должны сплотиться ради достижения общей цели. Приверженность принципу государственности должна быть выше любых политических интересов, – уверен Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что обществу нужны прежде всего политики, отвечающие за каждое свое слово и поступок. Только так можно укрепить доверие граждан к политической системе. А доверие – это важнейшая ценность.

– Наша страна крайне нуждается в верховенстве закона и гражданском порядке. Хотел бы напомнить слова Бауыржана Момышулы: «Тот, кто подчиняется дисциплине, не станет рабом». Страна, в которой почитают закон, никогда не проиграет, – добавил Глава государства.

В числе высочайших ценностей он назвал также согласие и стабильность, потеряв которые, можно очень быстро лишиться всех достижений. По мнению Президента, именно единство позволяет нам успешно преодолевать все трудности, он призвал казахстанцев к солидарности, заботе друг о друге и доброте.

– Поддержание общественного согласия – это не только обязанность государственных органов, но и долг каждого гражданина нашей страны. В какой бы сфере мы ни работали, мы должны трудиться в интересах народа. Наша общая задача – передать следующему поколению Казахстан как авторитетное государство с процветающей экономикой, сильным духом и нерушимым единством. Верю, мы с честью выполним этот исторический долг, – отметил Глава государства.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру на должность председателя Сената Парламента.

– В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева. На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю его достойным занять должность спикера Сената. Пусть работа Сената будет успешной! – пожелал Президент.

По итогам тайного голосования Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента.