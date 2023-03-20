К 4 годам заключения приговорили бухгалтера в Карагандинской области

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В Карагандинской области бухгалтер обогатилась за счет учреждения более чем на 6 млн тенге и была осуждена на 4 года лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Судом установлено, что бухгалтер в течение года в счетах оплаты указывала свой карточный счет вместо номеров карточных счетов сотрудников учреждения. Финансовый работник причинила РГУ ущерб в крупном размере на сумму 6 943 099 тенге.

"Суд рассмотрел уголовное дело бухгалтера учреждения М., в котором обвиняемая задалась преступным умыслом, направленным на мошенничество в крупном размере, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере путем необоснованного перечисления себе денег", - говорится в сообщении.

Подсудимая признана виновной по п. 1 ч. 3 ст. 190 УК РК, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года.

Дополнительно сообщается, что смягчающими обстоятельствами стало наличие на иждивении малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном.

Также на днях бухгалтер средней школы, завладевший 11 млн тенге, был приговорен к 3,5 годам колонии.