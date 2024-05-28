Три года начисляла себе лишние деньги бухгалтер акимата в ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Казталовского района выявили хищение бюджетных денег в размере более 7 млн тенге в акимате Коктерекского сельского округа, сообщает Kazpravda.kz

«В ходе сверки штатного расписания и банковских счетов установлена разница между положенной и фактически выплаченной зарплаты бухгалтера акимата, которая на протяжении трех лет начисляла себе излишние суммы», - проинформировали в прокуратуре.

По данному факту было начато досудебное расследование, впоследствии уголовное дело передано в Антикор.

В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

«По приговору суда от 17.04.2024 года гражданку осудили по ст.189 ч.3 УК РК «Присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере» к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности. С учетом малолетнего ребенка у подсудимой, срок наказания отсрочен на 2 года, то есть до исполнения 14-летнего возраста», – прокомментировали в надзорном органе.

В пресс-службе добавили, что судебный акт вступил в законную силу.