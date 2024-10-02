Бухгалтеров привлекли к ответственности за неудержание алиментов с должников
37
Сумма задолженности составила более полумиллиона тенге
Прокуратура Саркандского района области Жетісу установила нарушения прав детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Генпрокуратуры
Так, в нарушений требований статьи 128 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» бухгалтерами организаций не удерживались с заработной платы должников алименты по содержанию 7 детей.
Сумма задолженности составила 553 тысяч тенге.
По актам прокурорского надзора денежные средства предназначенные детям были перечислены, а бухгалтера привлечены к административной ответственности.