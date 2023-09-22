Бум и торжество креатива

фото Игоря Бургандинова

Символично, что в этом году открытие одного из крупнейших международных фестивалей состоялось после прозвучавшего Послания Главы государства, в котором он уделил особое внимание развитию креативной индустрии в Казахстане. Где, как не на Comic Con – главной площадке, посвященной комиксам, книгам, кинематографу, видеоиграм, аниме и иным направлениям современной популярной культуры, собрать и объединить умы и сердца ее представителей?

Под брендом Comic Con фестивали проводятся по всему миру еще с 1970-х годов, причем «заслужить» стране и даже городу честь открытия у себя столь масштабного мероприятия довольно сложно. Так что тот факт, что в Казахстане он проходит уже во второй раз, говорит о многом. В первую очередь о том, что мы соответствуем высоким требованиям и подтверждаем статус нового центра притяжения культурных событий, актуальных и интересных для молодежи не только нашей, но и соседних стран.

– Когда у меня появились дети, я поняла, что у нас очень большой разрыв интересов. Их культура была мне непонятна, оттого я им многое запрещала: что вы смотрите, это же засоряет ваш мозг! Но они мне объяснили, что такое быть гиком, я начала изучать и поняла, что на самом деле во всем этом есть глубокий смысл. Поэтому одна из моих личных задач – чтобы на этот ивент приходили семьи, чтобы мамы и папы видели и понимали, что занятия и увлечения их детей – не пустая трата времени, а что-то важное, нужное и очень интересное. То есть познакомить семью с интересами друг друга, – рассказала генеральный продюсер Comic Con Astana Наталина Абрашкина.

Программа фестиваля, организованного при поддержке Центра развития Астаны, в этом году была очень насыщенная и включала множество встреч и событий на нескольких площадках. Открылся Comic Con мастер-классом школы сайберфайтинга – боя на световых мечах из «Звездных войн», на который выстроилась приличная очередь из зрителей самых разных возрастов.

Одной из самых популярных оказалась тематическая выставочная зона Pop Asia, включавшая несколько сцен, посвященных корейской и японской культурам. Здесь можно было отведать национальную кухню, послушать K-Pop, J-Pop, Q-pop, найти аниме и азиатские комиксы – мангу, манхву и маньхуа.

К примеру, в первый день блогер Anoir рассказывал о корейском кинематографе, во второй – здесь выступала популярная тик-ток-исполнительница Tomusshkaa, а также можно было попасть на презентацию студии дубляжа на казахский язык Dopamine Voice. В числе специальных гостей сцены Pop Asia был талантливый музыкант и певец Jackie-O, исполняющий оупенинги из аниме, k-pop-композиции, саундтреки из фильмов и видеоигр, свои песни.

Огромной популярностью пользовалась еще одна, уже традиционная для Comic Con территория – Аллея авторов с ярмаркой, где художники и соз­датели комиксов представили свои работы и могли лично пообщаться с фанатами. Здесь гости фестиваля могли приобрести специальную атрибутику, аниме, комиксы, книги, изделия ручной работы, необыч­ные товары, а также фанар­ты и «додзинси» – альтернативные продолжения популярных историй от художников, узнать о свежих трендах и получить совет от профессио­нала. Участие приняли более 150 авторов из разных стран мира.

Большой интерес вызывали презентации отечественной продукции, ведь Comic Con – это отличная возможность не только привезти что-то всемирно известное, но и похвастаться тем, что имеем сами. Многие зарубежные гости, к слову, отмечали высокий уровень казахстанского контента.

Например, с блеском прошли презентации анимационных мультфильмов от «Казаханима­ции», фильма и комикса ­«Батыр из прошлого» с участием генерального продюсера ­Ерлана ­Бухарбаева, актеров Олжаса Альжанова и Рамазана Амантая, ­авторов комикса Рустема Сламхана и Азамата Бектурсынова.

Представили публике и отечественный сериал «Таргет»: на главной сцене фестиваля можно было пообщаться с актерами Алиной Ким, Радионом Каном, Луной Гизатуллаевой, продюсером Темирланом Атауллой и главным сценаристом Чингизом Ондасыновым.

– В сериале есть элементы мис­тики, детектива и мелодрамы. Основная линия строится на том, что ребятам придется изменить ход событий в будущем, – поделился деталями Чингиз Ондасынов, отметив, что сериал заставит задуматься на тему того, что будет, если искусственный интеллект изу­чит нас слишком хорошо, не оставив права выбора.

Школьники и, чего греха таить, истинные фанаты разных возрастов очень ждали презентацию книг о Гарри Поттере на казахском языке от издательства Steppe&World, занимающегося популяризацией государственного языка и переводами мировых бестселлеров. На сегодня здесь перевели около 100 книг и комиксов, среди которых «Хроники Нар­нии», «Перси Джексон», комиксы «Догман» и «Дневник Слабака».

Основатель и директор издательства Steppe&World Раиса Сайран Кадыр отметила, что важно не только переводить книги, но и формировать в казахоязычной среде клубы по интересам, а главное – восполнить этот сущест­вовавший долгие годы пробел, когда все мировые новшества мы должны были получать посредством английского или русского языков.

– Это не только вопрос популяризации казахского языка, но и увеличения поля его использования, потому что мы хотим, чтобы на этом языке осмысливали не только Абая, но и современную поп-культуру, свежие книги и фильмы. Хотим, чтобы казахский стал таким языком, на котором можно обсуждать абсолютно все трендовые события мира, – объяс­нил глобальную миссию, возложенную на издательство, амбассадор Steppe&World Дастан Аккожа.

Подискутировать на эту и многие другие темы можно было в Лектории, где проходили встречи и мастер-классы, автограф-сессии и лекции от художников и гейм-дизайнеров по рисованию комиксов, созданию оригинальных персонажей и сценариев видеоигр. Здесь можно было пообщаться и взять автографы у таких известных личностей, как авторы канала-миллионника Utopia Show Евгений Попадинец и популярнейшего блога Cut The Crap Артем Харченко, а также актер озвучивания Дмитрий Карпов, более известный под ником Сыендук.

После презентации комиксов издательства Bubble и продолжения самой известной их экранизации «Майор Гром: Игра» можно было пообщаться с создателями полюбившихся героев – Романом Котковым и Валентином Поткиным, а также с режиссером Олегом Трофимом, сценаристом Артемом Габреляновым, продюсером Михаилом Китаевым, актерами Матвеем Лыковым, Сергеем Горошко, Александром Сетейкиным и постановщиком экшн-сцен Робертом Куном. Трюки в «Майоре Громе», неоднократно отмеченные критиками, поставлены именно казах­станской коман­дой каскадеров.

В зоне для техно-гиков можно было ознакомиться с презентациями новинок и разнообразным контентом от производителей игр, попасть на встречи с именитыми мастерами и, конечно же, поностальгировать, поиграв на раритетных телевизорах и приставках в игры нашей молодости.

Поклонникам настольных игр, к слову, тоже было чем заняться. Отрадно, что в этом году популярностью пользовалась игра «Казахское ханство», презентованная на Comic Con Astana-2019.

Звездные гости

Comic Con – это всегда встречи с мировыми знаменитостями. Именно ради них многие приезжают из других городов и стран. В Астану специально для такого события в этом году прилетели звезды «Стражей Галактики» Шон Ганн и Майкл Рукер, актер из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Александр Кузнецов, а также французский кинопродюсер Пьер Спенглер, работавший над фильмами о Супермене, «Револьвером» Гая Ричи и «Андерграундом» Эмира Кустурицы.

Спенглера можно смело называть отцом киноэкранизации комиксов о Супермене. Так что не просто так к нему выстроилась огромная очередь из фанатов, готовых задать вопрос кумиру. Один из них, например, поинтересовался у продюсера, в чем секрет великолепной истории, которая всем нравится. Спенглер убежденно отметил, что если бы знал простой ответ, был бы богаче, чем Джефф Безос.

– Для этого вам нужен сильный герой, в которого аудитория будет верить. Это очень сложно – сделать героя правдоподобным. Нам было непросто добиться того, чтобы, глядя на Супермена, зрители верили, что он может летать. Конечно, нужна в вашей истории определенная доля юмора, и стоит добавить чувства, любовную линию – это базовые элементы, – отметил Пьер Спенглер.

Продюсер рассказал участникам фестиваля, как пришел в мир кинематографа, а также о том, как действовать молодым продюсерам в современных условиях, чтобы создавать проекты, которые по-настоящему запомнятся зрителям.

Раздал автографы, отвечал на вопросы и сделал совместные памятные фото с поклонниками и актер Александр Кузнецов. Его фильмография включает немало громких и известных проектов: фильмы «Скиф» и «Парма», био­графический фильм о Викторе Цое и Майке Науменко «Лето», снятый Кириллом Серебренниковым; военная драма «Братство» Павла Лунгина; фильмы «Гроза» и «Клипмейкеры» Григория Константинопольского. Молодому поколению же он известен по роли мракоборца Хельмута из «Фантас­тических тварей».

– Comic Con – это культура, в которой ты создаешь своего персонажа. Как актер, я делаю это в кино. Но если бы не был актером, то был бы, наверное, все равно здесь в каком-либо костюме. Сам я поклонник «Звездных войн», поэтому хотелось бы увидеть джедаев и штурмовиков, – рассказывает Александр Кузнецов.

Фанаты с нетерпением ждали возможности встретиться со звездой трилогии Marvel «Стражи Галактики» – актером Шоном Ганном, братом режиссера и продюсера Джеймса Ганна, который сегодня возглавляет DC Studios.

Воплотивший образы Краглина и Ракеты в «Стражах», голливудский актер начал встречу с того, что назвал Астану «лучшим мес­том», а гостей фестиваля – «самыми милыми людьми, которых он видел». Поклонники поинтересовались, правда ли, что часть первого фильма, а конкретно – планету Ксандар изначально планировалось снимать в Казахстане?

– У команды было два варианта на выбор, и он пал не на вашу страну. Конечно, если бы я решал вопрос о том, снимать ли первую часть «Стражей» или фильмы по комиксам где-то у вас, я бы голосовал «за». По-моему, съемки в казахстанских локациях – это великолепная идея, так как Казахстан – удивительное место, а Астана – и вовсе футуристичный город, где можно снимать фильмы о будущем, – заявил Шон Ганн.

Отвечая на вопросы фанатов, актер признался в любви к бесбармаку и сказал, что ему нравится Comic Con за то, что на этом ­фестивале можно встретить много необычных, в хорошем смысле, людей.

Среди проектов Marvel с учас­тием Шона Ганна – два фильма «Мстители», «Тор: Любовь и Гром», анимационный сериал «Что если…?» Также Шон Ганн подарил благодаря технологии захвата движений свою мимику и пластику своеобразному сущест­ву по имени Ласка в блокбастере DC Studios «Отряд Самоубийц: Миссия навылет» и еноту Ракете из «Стражей Галактики».

– Брат всегда наслаждается тем, что ставит меня в неловкое положение, когда мы вместе над чем-то работаем. В такие минуты я одновременно и польщен, и думаю, что его «несет» порой слишком далеко. Но мы любим работать друг с другом, и мне кажется, что ему нравится видеть меня играющим этих странных персонажей. Причем не только, чтобы меня немного подразнить, но и потому, что знает – я в этом хорош и тоже люблю играть странных персонажей, ведь это весело, – поделился с «КП» Шон Ганн тонкостями работы братского творческого тандема.

Коллега Шона – актер Майкл Рукер, прославившийся ролями Мерла Диксона в сериале «Ходячие мертвецы», Йонду в «Стражах Галактики» и Эдварда Хойта в сериале «Настоящий детектив», на встречу с поклонниками в буквальном смысле ворвался, на бегу делая селфи на фоне фанатов и перешагивая ограждения семимильными шагами.

Вся сессия вопросов-ответов с залом проходила в стиле Йонду Удонта – лидера одного из кланов Опустошителей, лихого пилота и ловкого вора из «Стражей Галактики». Майкл Рукер вышел к ограждению, где его ожидали фанаты, сам выбирал, кому дать слово, и отвечал на вопросы шутками. Например, на What’s up? (Как дела?) Рукер отреагировал буквально, как на вопрос «Что наверху?», и ответил: «Небо!». Зал встретил шутку громким смехом.

За 35 лет карьеры Рукер снялся в 131 фильме. Конечно, фанаты спрашивали о его работе в «Стражах Галактики» и сотрудничестве с кастом «Ходячих мертвецов», но не могли не попросить дать совет казахстанским молодым актерам.

– Нужно иметь смелость, но прежде всего вам следует спросить себя: насколько вам это нужно? В выборе актерской профессии надо быть уверенным, – ответил Майкл.

Уже на встрече с журналистами он заявил, что самое большое впечатление в Казахстане на него произвели люди – раскрепощенные, дружелюбные и открытые.

– На сессии вопросов-ответов меня удивили маленькие фанаты. Это школьники, которым 6–7 лет, и они уже задают очень глубокие вопросы, прекрасно владеют английским и рассуж­дают на важные философские темы, – рассказал Майкл Рукер и заметил, что у здешних фанатов «больше вопросов, чем ему задавали на других конвенциях».

Как актер «старой школы» Рукер успел поиграть и в театре, и в разножанровом кино, и застал большие изменения в мире кинематографа, связанные с развитием компьютерной графики и иных технологий. На вопрос «КП» о том, когда было комфорт­нее играть – сейчас, на зеленом экране, или тогда, в настоящих декорациях, актер задумался.

– Наверное, мне без разницы. Могу и так, и так. Моя карьера растянулась на долгое время, так что я попробовал себя и в захвате движений в игровой индустрии, и в озвучке, и на сцене, и в театре. Мне, как актеру, неважно, зеленый экран позади или реальные горы. Я не требую настоящий реквизит. Конечно, хорошо, когда он есть, но это некритично, – рассуждает Майкл Рукер. – Даже эта бутылка воды может стать виски или колой, ведь в своем воображении актер создает много всего, исходя из личного опыта, мастерства и духа, так что среда становится не такой уж важной.

Нет ничего невозможного!

Особенная часть любого Comic Con – конкурс косплея. 150 профессионалов перевоплощения в любимых героев аниме, комиксов, игр и фильмов в течение нескольких туров проходили отбор жюри. Общий призовой фонд конкурса составил 10 млн тенге, а бороться за них приехали участники из пяти стран, причем 40% косплееров представляли не Казахстан.

Во время дефиле косплееры демонстрировали свои костюмы, грим и актерские навыки. Конкурс продолжался все три дня фестиваля, а в состав жюри вошли именитые косплееры из разных стран.

– Ребята стараются, многие волнуются, но мне очень приятно видеть, как они преодолевают страх и находят в себе силы выступить, как тепло их поддерживает аудитория. Непосредственно до выступления мы смотрим костюмы всех участников вблизи, и меня всегда очень вдохновляет слушать, как, из каких материалов они создавали свои образы, – говорит член жюри Наталья Narga Кочеткова.

А ведь ей есть с чем сравнить: с 2016 года Наталья посетила фестивали в Германии, США, Южной Корее, России, Тунисе, Греции, Франции, Швейцарии, Коста-Рике, Испании, Италии и других странах.

После долгих раздумий коллегия жюри пришла к выводу, что Гран-при конкурса косплея Comic Con Astana 2023 в 3,5 млн тенге заслуживает 23-летняя ремесленница с никнеймом Келлер за косплей персонажа Харимы из мобильной игры Raid: Shadow Legends.

– Создавался костюм специально для этого Comic Con в течение 25 дней, а это очень маленькие сроки. Но персонаж любим и интересен давно, поэтому стремилась максимально воссоздать детализацию. Здесь использованы самые разные материалы: ЭВА для доспехов, множество деталей из нескольких видов кожи – нап­ример, флотера и кожи растительного дубления, на которую наносятся рисунки. Мех, перья, несколько видов ткани. Здесь все ручная работа, роспись. Три парика – один на шлеме, один на моей голове и один на демоне, который у меня висит в качестве аксессуара. Демон тоже – ручная лепка и раскраска. Делала все сама, поэтому, конечно, очень рада, что мою работу оценили так высоко, – рассказала победительница косплей-конкурса Екатерина Терновских.

В косплее Келлер уже семь лет, и в ее копилке 20 малоизвестных, но технически сложных персонажей. К слову, неудивительно, что именно герои из видеоигр забирают зачастую призы на таких конкурсах, ведь их сложнее всего воссоздать.

Так, приз в 1,6 млн тенге за первое место получила 28-летняя студентка с ником Isabelka за героиню Лилит из видеоигры Diablo. Второе место и 1 млн тенге – у 29-летней алматинки Таис Тукановой за персонаж королевы валькирий Фрейи из игры God of War Ragnarok. Третье место и 700 тыс. тенге получила 20-летняя учительница художественной школы из Алматы с ником Reddisson за воплощение образа Элой из игры Horizon: Forbidden west.

Также жюри присудило призы за самый технически сложный, самый детально сшитый костюм, лучшее выступление. Помимо основного конкурса проходил и любительский с призовым фондом в 1 млн тенге.

В этом и прелесть фестиваля: здесь можно встретить Дарта Вейдера из «Звездных войн», разговаривающего с Геральтом из Ривии, или добродушных Чужого и Хищника, фотографирующихся со всеми желающими, или Безумного Шляпника, танцующего в целой компании людей в костюмах Человека-паука… И это абсолютно нормально! Ведь на Comic Con каждый может быть тем, кем захочет, не пытаться подстроиться под нормы общества, не ограничивать себя рамками повседневной рутины, а просто побыть в кругу тысяч единомышленников.

Кстати, организаторы зафиксировали 81 тыс. посещений за три дня фестиваля, хотя рассчитывали на 70 тыс.

– Надеемся, что в будущем наши встречи станут ежегодными, что они принесут в Астану новое дыхание творчества, яркую волну молодой энергии и креатива, – подчеркнула генеральный продюсер фестиваля Наталина Абрашкина. – Именно здесь легко поверить в свой талант и свою силу, в то, что мы способны творить смело, создавать новые миры. На Comic Con Astana нет ничего невозможного!