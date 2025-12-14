Самые распространенные схемы – мошенничество при онлайн-покупках (24,3%), фишинг (24,1%) и фальшивые объявления (22,5%). Мошенники орудуют не только в нашей стране – они действуют по всему миру. Как пишет ИИ, основное отличие мошенничества на Западе и в США от стран постсоветского пространства заключается в методах, технологиях и легально-юридических аспектах. Так как у первых население более грамотное в финансовых вопросах, мошенничество в большей степени связано с фишингом и попытками выманить банковские данные через онлайн-каналы, а также с высокотехнологичными схемами, тогда как в постсоветских странах более распространены прямые звонки от имени банков и силовых структур, хотя и у нас тоже растет роль онлайн-мошенничества. На Западе также превалирует мошенничество, связанное с инвестициями и благотворительностью.

Но почему же люди попадаются на крючок нечистоплотных на руку? Об этом наш разговор с аналитическим психологом Айгуль САДЫКОВОЙ.

– Эту проблему – мошенничество – можно рассматривать в нескольких аспектах. Например, в юридическом, когда законодательство выстроено таким образом, что в нем невозможно найти лазейки, и за кредит, оформленный мошенническим путем, банки начнут тоже нести ответственность, они будут заинтересованы в том, чтобы его (мошенничества) не было.

Но юриспруденция не моя сфера. Я буду говорить о психологических особенностях именно нашего человека, который легко поддается на обман. Корни некоторой наивности, на мой взгляд, заложены в устройстве того государства, в котором многие из нас жили еще совсем недавно. Советский строй подразумевал, что государство является родительской фигурой, которая все решает за «детей» – население.

Чтобы увидеть, как это происходит, посмотрим на примере медицинской сферы нашей и, допустим, британской. Мы все ругаем отечественное здравоохранение, но я считаю, что это абсолютно несправедливо по отношению к нему. Недавно я разговаривала с человеком, имеющим британское гражданство. На вопрос, правда ли, что у них непросто вызвать скорую, а чтобы попасть бесплатно (по страховке) к узкому специа­листу, люди месяцами ждут своей очереди, он ответил утвердительно. Скорая приезжает только в том случае, если есть угроза жизни. По его словам, британская ментальность такова, что человек сам должен следить за своим здоровьем, а коль это зона его личной ответственности, то, соответственно, он не должен его запускать. «Это, – сказал он, – еще и ответ на вопрос, почему на Западе продолжительность жизни дольше. Наш человек, особенно в активном возрасте, приходит к врачу в самый последний момент, когда уже припекает. Отсутствие опыта ответственности за какие-то собственные поступки и некоторая наивность прос­того постсоветского человека, который не имеет никаких навыков в бизнесе, работает за зарплату, – это и есть пос­ледствия того, какими мы видели себя на фоне государства и в его маленькой ячейке – в семье.

– А как это связано с попаданием в сети мошенников?

– А так, что это тоже особенность нашего мышления и представления о том, как устроен мир. Мы проецируем семью на государство. Поэтому, когда звонит будто бы представитель каких-то органов и требует немедленно продиктовать код и личные данные, наш человек начинает относиться к словам звонящего как ребенок к родителям, чью волю надо выполнять немедленно, иначе те его накажут.

Вообще любые мошеннические схемы, включая телефонные, построены на гипнозе. Он бывает разного типа. Неспециалистам в этом деле кажется, что это тот случай, когда предлагают сосредоточиться на чем-то ярком, внимательно слушать собеседника, после чего вводят в состояние транса.

Но есть недирективный гипноз, когда человек даже не замечает, как его обрабатывают. То есть те, кто составляет скрипты (протокол и фразы, которые проговаривают мошенники), знают, как задевать у человека самые болевые точки. Например, звонят ночью и сообщают, что близкий родственники (сын, например) сбил кого-то. Если не «договориться», то на него заведут дело. При этом всегда присутствует ограниченный фактор времени: разводя на эмоции, не дают собеседнику опомниться. Результат – человек теряет критическое мышление, у него сужается сознание. И когда ему, например, звонят и говорят, что на его имя берут кредит, в большинстве случаев у неподготовленных к такому людей в голове начинается хаос, паника. И когда звонящий предлагает готовое решение, чтобы «разрулить ситуацию», человек не раздумывая идет на это. Один мой знакомый, даже не удосужившись поз­вонить сыну, совершившему якобы смертельное ДТП, так и сделал – поехал в два часа ночи отдавать кому-то большую сумму денег в каком-то глухом переулке. Если же этому человеку, когда он спокоен, рассказать такую историю, то он наверняка удивится: «А что, он не мог позвонить сыну? Зачем сразу побежал отдавать деньги?»

Мы все, увы, имеем зоны, на которые можно надавить. Помню, как цыганка, мимо которой проходила, вдруг кинула мне вслед: «Я вижу в твоем доме гроб». Будучи студенткой, сама не заметила, как остановилась и отдала ей все деньги – три рубля, что лежали в кошельке.

– А кто чаще всего становится жертвой такого гипноза?

– Считается, что чем старше человек, тем вероятнее, что его ментальность, идущая из советских времен, подвержена влиянию недирективного гипноза. Ведь те, кто «родом оттуда», в большинстве своем менее знакомы с новыми технологиями. Однако молодые люди, которые «на ты» с цифровым миром, как выясняется, тоже подвержены атакам онлайн-преступников. Как пишут в СМИ, опираясь на данные МВД, если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около двух тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 30 лет, то за девять месяцев нынешнего года их количество достигло уже трех тысяч. Это говорит о том, что людьми в целом очень легко управлять.

Цель мошенников всех уровней – получить деньги, и им без разницы, какие последствия ожидают обманутых ими людей. На самом деле это отсутствие совести на социальном уровне. Я хочу сказать, что люди не рождаются с совестью, это результат развития личности в определенной общественной среде.

– И какой же совет или рекомендацию вы бы дали людям?

– Тот совет, который я бы дала, уже давно используется, – просвещение населения. Нужно обязательно прочитывать все, что появляется в СМИ касательно мошеннических схем, а также оповещения, рассылаемые банками и другими структурами. То есть чем осознаннее будет вести себя человек, тем меньше вероятности, что он станет жертвой мошенников, но если у него нет критического мышления, а оно на пустом месте не появляется, то, к сожалению, никакой совет не поможет.

Ну и самое главное – государство должно постфактум регулировать ситуации, связанные с мошенничеством. Например, если на человека навесили кредит без должной идентификации личности, то каким-то образом снять его. Людей нельзя оставлять наедине с бедой. Говорить им, что они сами виноваты, – большая ошибка. По сути, это газлайтинг, потому что те, кто этим (мошенничеством) занимается, очень подкованные люди. И эту иллюзию, что люди поддаются только по собственной глупости, надо развенчивать. Поддаться их профессиональному воздействию, причем даже не заметив этого, может любой человек. Особое построение фраз с определенной интонацией, расстановка акцентов, передергивание фактов, эмоциональное давление – это фишки гипнотического воздействия на сознание людей, а поч­вой для этого стало отсутствие уважения к людям вообще. Человек стал единицей статистики, и теперь с ним можно делать все что угодно.

Легенды и схемы телефонных мошенников

Мошенники, действующие по телефону, используют разнообразные схемы для того, чтобы обмануть людей. Вот некоторые из них:

• Фальшивые сотрудники банка. Мошенники могут представиться сот­рудниками банка, сообщить о подозрительных транзакциях на счетах жертвы и попросить перевести деньги на «безопасный» счет для предотвращения кражи.

• Ложные налоговые уведомления. Очень распространенной схемой является звонок от «налоговых органов», сообщающих о задолженности или необходимости заплатить штраф. Для оплаты обычно требуют перевести деньги немедленно.

• Мошенничество с фальшивыми лотереями и выигрышами. Мошенники сообщают жертве, что она выиграла в лотерею или победила в конкурсе, однако для получения приза нужно сначала внести «налог на выигрыш».

• Звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов. Псевдополиция может сообщить о несуществующем преступлении, в котором будто бы замешан близкий человек. Мошенники используют угрозы, чтобы заставить жертву передать деньги для «разрешения ситуации».

• Мошенничество с медицинскими услугами. Телефонные звонки, предлагающие фальшивые медицинские услуги или лечение, также являются довольно распространенным методом. Иногда мошенники даже обещают выз­доровление от серьезных заболеваний, если жертва внесет деньги за «платные процедуры».