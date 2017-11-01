​Быка за рога

Начинающий предприниматель Ержан Масанов родился и вырос в селе Сункар Жамбылского района, находящемся в 50 км от районного центра. Проживают в небольшом ауле всего 500 человек, нет ни заводов, ни фабрик, ни торговых центров. Большинство местных жителей относятся к категории самозанятых: кормятся с личных подсобных хозяйств, разводят коров и овец.

Молодежь, окончив школу, старается уехать из родных мест в города. На первый взгляд кажется, что перспективы в ауле нет никакой. Однако с этим мнением в корне не согласен Ержан Масанов.

– Если все аулчане переедут в город, кто же будет заниматься сельским хозяйством? – вопрошает патриот своей земли. – Ведь каждый день горожане покупают хлеб, мясо и другие продукты, выращенные крестьянами. Говорят же, аул – душа казаха. Богатые пастбищные угодья, плодородная земля дают возможность разводить скот, заготавливать корма, выращивать зерновые культуры. Главное – трудиться не покладая рук. В сельской местности можно хорошо зарабатывать и жить не хуже, чем в городе...

33-летний фермер знает, что говорит. Он – выпускник проекта «Бастау бизнес», направленного на обучение сельчан навыкам предпринимательства. Еще полгода назад Ержан не знал, что для эффективного развития животноводства необходимо проводить маркетинговые исследования и анализ рынка. А сегодня, изучив азы менеджмента, бухучета, финансовые и правовые аспекты, он разработал бизнес-план и успешно защитил его перед областной госкомиссией.

В августе текущего года получил долгожданный кредит в сумме 5 млн тенге под льготную ставку в 6% годовых. На эти средства аграрий приобрел 5 племенных баранов и 167 овцематок. Словом, за короткий срок стал одним из крупных овцеводов района.

– Животноводство – наше родовое дело, оно у нас в крови, – рассказывает Ержан. – Мой дед был чабаном, отец работал механизатором. Два года назад мы с братьями построили помещение для разведения овец. Правда, не хватало финансов. И вот, получив поддержку государства, осущест­вили свою давнюю мечту – соз­дали семейное крестьянское хозяйство. В ближайшие годы планируем увеличить племенное поголовье, расширить произ­водственную базу и построить откормочную площадку.

Остается добавить, что, по данным Палаты предпринимателей Алматинской области, проект «Бастау бизнес», реализуемый в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, запущен в 7 районах Жетысу. С начала года обучение прошли около 1 000 сельских жителей, 164 человека получили льготные кредиты для открытия собственного дела.