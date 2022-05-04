скрин видео
Происшествия
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау

Мама первоклассницы школы-гимназии, расположенной в Акшукуре (14 километр), предоставила видеозапись, на кадрах которой видно, как женщина два раза ударяет бегущую по школьному коридору девочку по щеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ответе департамента обеспечения качества образования региона на заявление родительницы говорится, что преподаватель получила строгий выговор и была уволена, но при этом не указано, по какой статье.

Со слов матери девочки, сама учитель при разговоре с ней, директором и преподавательским составом сказала, что в тот день она была не в настроении. Извинений пострадавшая сторона, по словам мамы, так и не получила.

"Получается, что директор покрывает таких учителей. Так как неизвестно по какой статье все же уволили учителя, получается через год она снова сможет спокойно восстановиться в прежней должности и продолжать учить детей. Я этого не позволю. Её должны лишить права заниматься преподавательской деятельность и больше не допускать к обучению", - возмущена мама девочки.

Женщина намерена обратиться с жалобой в министерство образования.

 

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Каждому – по заслугам
Равнение на улучшения
«Покрывало» для пашни
Их жизнь достойна подражания
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Указ Президента Республики Казахстан
Болат и его команда
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
С учетом глобальных трендов
Телефонный разговор
Новый уровень качества и открытости
Все работы хороши
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Премьер Казахстана встретился с исполнительным директором компании "Trafigura"
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Происшествия , В мире
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Происшествия
Жителя Петропавловска лишили свободы за ложное сообщение о …
Происшествия
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанско…
Происшествия
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]