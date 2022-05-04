"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау

Мама первоклассницы школы-гимназии, расположенной в Акшукуре (14 километр), предоставила видеозапись, на кадрах которой видно, как женщина два раза ударяет бегущую по школьному коридору девочку по щеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ответе департамента обеспечения качества образования региона на заявление родительницы говорится, что преподаватель получила строгий выговор и была уволена, но при этом не указано, по какой статье.

Со слов матери девочки, сама учитель при разговоре с ней, директором и преподавательским составом сказала, что в тот день она была не в настроении. Извинений пострадавшая сторона, по словам мамы, так и не получила.

"Получается, что директор покрывает таких учителей. Так как неизвестно по какой статье все же уволили учителя, получается через год она снова сможет спокойно восстановиться в прежней должности и продолжать учить детей. Я этого не позволю. Её должны лишить права заниматься преподавательской деятельность и больше не допускать к обучению", - возмущена мама девочки.

Женщина намерена обратиться с жалобой в министерство образования.