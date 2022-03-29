Свежий выпуск Быть ближе к народу 29 марта 2022 г. 2:00 Александр Бри Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» провели работу в Кызылординской и Павлодарской областях. За день мобильными общественными приемными партии было охвачено 11 отдаленных населенных пунктов, на прием смогли попасть около 250 граждан. Как отметил заместитель заведующего республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Азамат Биржанов, цель выездных мобильных групп – принять и выслушать чаяния населения на местах. «Мы планируем охватить все регионы Казахстана, особое внимание уделяя отдаленным селам, жители которых не всегда могут приехать в областной филиал партии. Кроме того, подобные выезды расширяют возможности не только реагирования на заявления жителей, но и выработки решений системных проблем в сельской местности», – подчеркнул он. Так, житель села Есет батыр Жалагашского района Кызылординской области Абдрайым Сарсенбаев пожаловался на значительный, порядка 75%, износ сетей электроснабжения. «Необходимы капитальный ремонт трансформаторов, новые провода. Мы не смогли добиться решения на своем уровне, надеемся, что при поддержке партии «AMANAT» дело сдвинется с мертвой точки», – сказал пенсионер. Гульсим Жаханова подняла проблему освещения улиц в поселке. По ее словам, из 13 сельских улиц освещены только три. В ответ аким Жалагашского района Асылбек Шаменов проинформировал, как идет работа по проведению освещения на улицах поселка. В ходе выездного приема аманатовцы навестили инвалида I группы Жартая Ешмаханова, который не смог прийти лично по состоянию здоровья. «Я благодарен представителям партии, которые вот так выезжают и не просто выслушивают сельчан, но и своими глазами видят ситуацию. Для таких, как я, выйти из дома стоит большого труда, и такие выезды нужно делать как можно чаще. Я обращался за содействием в трудоустройстве дочери – решили вопрос», – сказал он. А жители села Бекарыстан би Казалинского района обратили внимание на необходимость бурения дополнительных водных скважин. По их словам, они до сих пор потребляют воду из 7–8 источников, которым по 30-40 лет. Всего аманатовцы посетили 5 сел Кызылординской области: Есет батыр, Инкардарья, Кандоз, Жолек, Бекарыстан би. Жители поднимали вопросы ремонта улиц, расширения пастбищных угодий, питьевой и поливной воды, кредитования сельхозтоваропроизводителей. В Павлодарской области партийцы побывали в селах Шидерты, Торткудук, Ивановка, Теренколь, Жана Жулдыз, Алаколь. Житель села Шидерты Марат Макенов обратился с просьбой о модернизации старых сооружений водоканала им. Каныша Сатпаева. «Водоканал работает с 1974 года, а реконструкции не было. На установку современных устройств требуются значительные средства. Другая проблема – безопасность канала, это же особо охраняемый объект. Комиссия из МВД приезжает и выписывает штрафы, мол, ограждение должно быть не ниже 2,5 метра, пропускные пункты должны быть полностью освещены. А по нашим подсчетам для всего этого из бюджета должно быть выделено 5 миллиардов тенге», – сказал Марат Макенов. Ранее члены мобильных общественных приемных посетили Акмолинскую и Карагандинскую области.