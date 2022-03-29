Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» провели работу в Кызылординской и Павлодарской областях.

За день мобильными общественными приемными партии было охвачено 11 отдаленных населенных пунктов, на прием смог­ли попасть около 250 граждан.

Как отметил заместитель заведующего республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Азамат Биржанов, цель выездных мобильных групп – принять и выслушать чаяния населения на местах.

«Мы планируем охватить все регионы Казахстана, особое внимание уделяя отдаленным селам, жители которых не всегда могут приехать в областной филиал партии. Кроме того, подобные выезды расширяют возможности не только реагирования на заявления жителей, но и выработки решений системных проблем в сельской местности», – подчерк­нул он.

Так, житель села Есет батыр Жалагашского района Кызыл­ординской области Абдрайым Сарсенбаев пожаловался на значительный, порядка 75%, износ сетей электроснабжения.

«Необходимы капитальный ремонт трансформаторов, новые провода. Мы не смогли добиться решения на своем уровне, наде­емся, что при поддержке партии «AMANAT» дело сдвинется с мерт­вой точки», – сказал пенсионер.

Гульсим Жаханова подняла проб­лему освещения улиц в поселке. По ее словам, из 13 сельских улиц освещены только три. В ответ аким Жалагашского района Асыл­бек Шаменов проинформировал, как идет работа по проведению освещения на улицах поселка.

В ходе выездного приема аманатовцы навестили инвалида I группы Жартая Ешмаханова, который не смог прийти лично по состоянию здоровья.

«Я благодарен представителям партии, которые вот так выезжают и не просто выслушивают сельчан, но и своими глазами видят ситуацию. Для таких, как я, выйти из дома стоит большого труда, и такие выезды нужно делать как можно чаще. Я обращался за содействием в трудоустройстве дочери – решили вопрос», – сказал он.

А жители села Бекарыстан би Казалинского района обратили внимание на необходимость бурения дополнительных водных скважин. По их словам, они до сих пор потребляют воду из 7–8 источников, которым по 30-40 лет.

Всего аманатовцы посетили 5 сел Кызылординской области: Есет батыр, Инкардарья, Кандоз, Жолек, Бекарыстан би. Жители поднимали вопросы ремонта улиц, расширения пастбищных угодий, питьевой и поливной воды, кредитования сельхозтоваропроизводителей.

В Павлодарской области партийцы побывали в селах Шидерты, Торткудук, Ивановка, Теренколь, Жана Жулдыз, Алаколь.

Житель села Шидерты Марат Макенов обратился с просьбой о модернизации старых сооружений водоканала им. Каныша Сатпаева.

«Водоканал работает с 1974 года, а реконструкции не было. На установку современных устройств требуются значительные средства. Другая проблема – безопасность канала, это же особо охраняемый объект. Комиссия из МВД приезжает и выписывает штрафы, мол, ограждение должно быть не ниже 2,5 метра, пропускные пункты должны быть полностью освещены. А по нашим подсчетам для всего этого из бюджета должно быть выделено 5 миллиардов тенге», – сказал Марат Макенов.

Ранее члены мобильных общественных приемных посетили Акмолинскую и Карагандинскую области.