– Андрей Иванович, почему парламентскую реформу нужно проводить именно сейчас, а не «когда-нибудь потом»?

– Парламентская реформа является неотъемлемой частью стратегической модернизации политической системы Казахстана, и ее актуальность определена существенными качественными изменениями в обществе и государственном управлении. Мы уже сделали шаги к справедливой политической системе: перераспределили властные полномочия, расширили права граждан, укрепили выборные институты. Теперь пришло время повысить эффективность и законотворчества.

Важно, что данная инициатива выдвинута не кулуарно – Глава государства предложил обсудить ее в рамках открытого диалога с обществом, экспертами и политическими партиями. Это прямое проявление принципа «Слышащее государство».

Президент отметил, что реформа – это не рутинная административная задача, а вопрос, который напрямую затрагивает будущее страны и народа. В процессе подготовки реформы сформирована Рабочая группа, на которую возложена не только организационная работа, но и анализ предложений от граждан, экспертов и общественных организаций. Только с момента запуска специального раздела «Парламентская реформа» на e-Gov и e-Otinish поступило порядка 500 предложений, что говорит о высокой общественной заинтересованности. Президент поручил всесторонне изучить эти инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе. Это подчеркивает, что реформа проводится в ответ на реальный запрос времени и требует своевременной реализации, а не является отложенным проектом.

– Можно ли сказать, что мы возвращаем Парламенту его классическую роль, а не изобретаем велосипед?

– Да, реформа направлена на укрепление парламента как института представительной власти, обладающего четкими полномочиями и способного эффективно взаимодействовать с другими ветвями власти, а не на создание новых экспериментальных механизмов. Глава государства неоднократно говорил, что эта реформа – логическое продолжение общего процесса политической модернизации, начатого ранее, и укладывается в концепцию «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

В рамках подготовки реформы активно обсуждается переход к однопалатному парламенту, что полностью соответствует международным практикам и создает условия для более оперативной законодательной деятельности.

Формат формирования однопалатного парламента – по партийным спискам – также имеет право на существование, так как это даст шанс новым молодым партиям, а также усилит политическую конкуренцию и сделает Парламент по-настоящему представительным.

Рабочая группа рассматривает основные нормы, определяющие статус, полномочия и функции будущего Парламента, которые будут обсуждаться далее, чтобы обеспечить сбалансированное развитие политической системы. Это подтверждает, что речь идет именно о возвращении и укреплении традиционной роли Парламента, отражающей интересы общества и государства, а не о создании искусственной структуры.

– Какой главный миф о парламентской реформе вы бы хотели развенчать?

– Один из самых распространенных мифов состоит в том, что парламентская реформа – это лишь косметическое изменение структуры или попытка перерас­пределить полномочия в пользу какой-либо группы. Однако Президент ясно дал понять, что речь идет о глубокой институциональной трансформации, которая затрагивает статус, функ­ции и взаимодействие Парламента с другими ветвями власти в контексте всей политической системы. Нужно будет внести поправки в около 40 статей Конс­титуции, привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. При этом недопустимо проявлять поспешность, так как принимаемые решения напрямую повлияют на будущее государства.

На состоявшемся 9 января заседании Рабочей группы были выработаны базовые подходы к определению будущего Парламента, а также его взаимодействия с государственными институтами в целом. При этом Глава государства отметил необходимость учета всех мнений – как от экспертов, так и от широкого круга граждан, что делает процесс реформы открытым и всесторонним. Президент также указал, что окончательное решение по конституционной части реформы будет принято на общенародном референдуме, что исключает любые закрытые «закулисные сценарии» или «тайные цели» реформы.

– Власть в Казахстане долгое время была выстроена вертикально. Что в этой системе изменится принципиально с реализацией парламентской реформы?

– Парламентская реформа призвана укрепить баланс между ветвями государственной власти, обеспечив более четкое распределение полномочий и механизмов взаимного сдерживания. Президент подчеркнул, что реформирование должно носить системный характер, охватывая не только структуру Парламента, но и принципы взаимодействия представительной и исполнительной власти. В ходе рабочих совещаний было представлено множество предложений, касающихся процедуры формирования правительства, парламентского конт­роля, отчетности и механизмов обратной связи. Особое внимание уделено вопросу повышения представительности и подотчетности, при этом Глава государства отметил, что реформы должны быть не декларативными, а работающими в реальной политической практике.

В этой связи обсуждается усиление роли Парламента в утверждении и конт­роле деятельности Правительства, а также развитие институтов оценки эффективнос­ти госорганов. Таким образом, реформа направлена не на простое перераспределение рычагов, а на повышение взаимной институциональной ответственности, что полностью соответствует современным мировым моделям стабильного государственно-политического развития.

– Станет ли Парламент реальным противовесом исполнительной власти?

– Корректнее говорить не о противовесе в антагонистичном смысле, а о создании институциональных условий, при которых Парламент имеет инструменты влияния на государственную политику. Президент неоднократно подчеркивал, что зрелые политические системы строятся не на конфликтах в элитах, а на регулируемых процедурах. Поэтому парламентская реформа вводит меры по расширению участия депутатов в формировании правительственной повестки и обсуждении государственных программ. Это означает, что Парламент начинает играть более весомую роль в оценке эффективности решений, а не только в законопроизводстве. Такой подход снижает вероятность дисфункций системы управления и укрепляет политическую устойчивость – именно через наличие точек взаимодействия между институтами. Новый Парламент не противопос­тавляется исполнительной власти, но становится важной частью механизма качества государственного управления.

– На ваш взгляд, каких трансформаций потребует реформа от самих парламентариев?

– Глава государства подчеркнул, что важным фактором является компетент­ность будущего депутатского корпуса, который должен состоять из профессио­налов своего дела. Парламент должен быть профессиональным. Реформа требует от депутатского корпуса перестройки формата собственной политической роли. Если раньше основная нагрузка приходилась на работу в рамках партийной дисциплины и согласованных законодательных инициатив, то в новых условиях возрастает ценность содержательной дискуссии, аналитической аргументации и работы с альтернативами.

Изменяется и публичный аспект – парламентарии становятся носителями политических смыслов и модераторами общественного диалога, а это требует обновления стиля коммуникации, взаи­модействия с экспертами, обществом и региональными структурами. Кроме того, растет значение межфракционных механизмов – разница подходов перестает восприниматься как признак конфликта, а наоборот, становится

частью политического процесса. В этом смысле трансформация парламентариев является не кадровой, а культурной.

– Парламент – это институт народовластия. Как вы думаете, нуждается ли в трансформации обратная связь депутатов с обществом? И если да, то как именно? Как сделать так, чтобы Парламент стал действительно ближе к регионам, а не только к столице?

– Да, вопрос коммуникации становится центральным. Президент обратил внимание на то, что реформы поддерживаются обществом в том числе потому, что граждане получили возможность выражать позицию в институционализированной форме через общественные обсуждения, референдум и сбор предложений. Но для парламентской системы важна не разовая коммуникация, а устойчивая репрезентация региональных интересов, которые могут существенно различаться. Это означает, что депутатам потребуется искать новые форматы участия регионов в парламентской политике через маслихаты, экспертные площадки, консультационные советы, а также включение данных, исследований и аналитики по запросам территорий. Такой подход дает возможность говорить не от лица абстрактного электората, а от лица конкретных социальных и экономических групп.

– По каким признакам через три-пять лет можно будет честно сказать: парламентская реформа удалась?

– Критерии успеха реформы носят институциональный, а не эмоциональный характер.

Во-первых, важным индикатором станет устойчивость политической сис­темы, если парламентские механизмы интегрируются в практику, а не останутся декларацией.

Во-вторых, можно будет оценивать качество процедур парламентского взаи­модействия, включая доступность информации, предсказуемость процессов и способность договариваться между политическими субъектами.

В-третьих, успешной считается модель, в которой Парламент не только принимает законы, но и влияет на стратегические решения.

И наконец, важным будет восприятие общества: поддержка реформ измеряется не рейтингами, а отсутствием политической апатии и сохранением интереса к участию.

Если эти признаки проявятся, можно будет говорить о состоявшейся модернизации.