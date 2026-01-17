Быть истинным институтом народовластия
Беседовала Лаура Тусупбекова
Парламентская реформа в Казахстане перестает быть абстрактной идеей и входит в практическую плоскость. Речь идет не о косметических правках и не о политическом эксперименте, а о возвращении Парламенту его классической функции – быть полноценным институтом представительной власти, влияющим на государственные решения и отражающим запросы общества. Эксперты говорят, что именно сейчас система дозрела до этих изменений: откладывать дальше – значит снова догонять время. Об этом наше интервью с депутатом Сената Парламента РК Андреем ЛУКИНЫМ.