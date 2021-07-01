Бюджеты сельских акимов будут увеличены

– Первый вопрос про деньги. Какой, по Вашим данным, прог­нозируется экономический эффект от указанной реформы местного самоуправления?



– В первую очередь он будет зависеть от обеспечения экономической базы на уровне сельских округов за счет передачи им поступлений от ряда налогов и платежей.



Для дальнейшего расширения доходной базы местного самоуправления в период с 2022 по 2024 год планируется передача 7 налогов и платежей (единый земельный налог, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков, плата за продажу права аренды земельных участков, плата за пользование водными ресурсами, лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности).

Органы местного самоуправления будут иметь полномочия и инструменты, подкрепленные финансовыми ресурсами для обеспечения качественными услугами жизнеобеспечения населенных пунктов.



С учетом увеличения налоговой базы сельских округов планируется, что самодостаточность сельских округов в среднем достигнет 50% (сейчас собственные доходы сельских округов составляют 13% от их общих доходов).

Средства от собственных доходов будут направляться исключительно на развитие сельского округа и решение вопросов местного значения по согласованию со сходом местного сообщества.



Будет внедрен особый порядок работы с бюджетом местного самоуправления, который позволит значительно оптимизировать бизнес-процессы, исключить предос­тавление отчетностей в ручном режиме, укрупнить бюджетные программы, что также в конечном счете даст экономию времени и средств.



Сфера ответственности органов местного самоуправления охватит вопросы развития своей территории, благоустройства общественных пространств, местной транспортной, социальной и иной инфраструктуры, оказания базовых услуг.



– В чем преимущества прямого выбора акимов, с какой целью, на Ваш взгляд, введены подобные изменения в законодательство?



– Реформа местного самоуправления направлена в первую очередь на создание такой системы, которая обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности местных властей населению.

Внедрение прямых выборов акимов предоставит возможность избирать акимов непосредственно людьми. В свою очередь избранный аким будет подотчетен населению за проводимую работу.



Внедрение прямых выборов акимов должно придать импульс гражданскому обществу, продвижению демократии на местном уровне. Люди будут напрямую вовлечены в решение их насущных вопросов.



Развитое местное самоуправление подразумевает, что сами граждане выбирают те решения, которые, по их мнению, могут повысить уровень жизни.

В сельских округах путем преоб­разования действующего собрания местного сообщества будет создан орган местного самоуправления с функциями представительного органа – кеңес. Он будет проводить мониторинг эффективности использования денежных средств, проводимых работ за счет бюджета и средств местного самоуправления, заслушивать отчет акима о деятельности администрации сельского округа.

Кроме того, ревизионные комиссии будут проводить плановые и внеплановые (на основании обращения) проверки эффективности использования средств.



– Каков положительный международный опыт прямых выборов руководителей сельских территорий и городов районного значения, развития местного самоуправления?



– В 2018 году мы провели аналитическое исследование «Улучшение институциональной среды регионов за счет повышения эффективности местного самоуправления», которое и стало основой для разработки проекта Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2030 года.

В рамках данного исследования проанализировали зарубежный опыт, а также выработали предложения по совершенствованию законодательства по вопросам местного самоуправления.



Местное самоуправление во всем мире является одним из самых действенных механизмов, обеспечивающих заинтересованное участие жителей городских и сельских населенных пунктов в управлении делами местного значения и непосредственном решении жизненно важных вопросов.

Для Казахстана в этом отношении важен и интересен опыт стран, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые достиг­ли успехов в развитии местного управления и регионального развития в целом.



Польша, к примеру, добилась успеха в осуществлении глубоких реформ, направленных на восстановление местного самоуправления. Децентрализация привела к достижению ключевых положительных эффектов в различных сферах общественной жизни.

В этой стране действует трех­уровневая система субнационального правительства. Первый уровень – гмины, второй – повяты, третий – воеводства.

Исполнительным органом гмины является правление. Гмины возглавляет – бургомистр (аким крупного населенного пункта) или войт (аким сельского округа).



Выборы бургомистров с 1991 года осуществлялись депутатами совета гмины; и лишь c 2002 года бургомистра стали избирать сами жители путем прямого голосования, со сроком полномочий – 4 года.

Польские муниципалитеты выполняют 4 основные группы функций: управление пространством, начальное и частично среднее образование, социальная защита, а также коммунальные услуги и инфраструктура.



Франция имеет богатый опыт децентрализации государственной власти и создания условий для развития местного самоуправления, имея трехуровневую субнациональную систему, которая включает регионы на верхнем уровне, департаменты – на промежуточном уровне и муниципалитеты (округа и коммуны) – на нижнем уровне.



Мэр и его заместители составляют исполнительный орган муниципальных советов на уровне коммун и избираются муниципальным советом исключительно из числа его членов тайным голосованием по мажоритарной системе на шес­тилетний срок.

Мэр обладает такими полномочиями, как руководство муниципальными службами, назначение управленческого персонала, выдача разрешений на строительство, регистрация актов гражданского состояния, обеспечение общих мер безопасности граждан, надзор за функционированием начальных школ и другое.



Муниципалитеты имеют свое собственное совещательное соб­рание, которое избирается населением путем прямого всеобщего голосования на шестилетний срок. Депутатом муниципального совета может стать любой налогоплательщик коммуны.

В целом с 2021 по 2025 год выборы в нашей стране коснутся 2 345 акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа. В текущем году истекают полномочия у 704 акимов. Уже с августа по декабрь текущего года люди смогут реализовать свое право на прямые выборы сельских акимов. В последующие годы по мере истечения сроков полномочий остальные акимы, уровень которых указан в реформе, также будут избираться прямым голосованием населения.

