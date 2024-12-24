Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Клинтону 78 лет, он был 42-м президентом США

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Вашингтоне с высокой температурой госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона. Об этом сообщили в NBC News со ссылкой на заместителя главы администрации Клинтона Анхель Уренья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как рассказал собеседник, экс-президент находится в больнице MedStar Georgetown University «для обследования и наблюдения».

«Он в хорошем настроении и благодарен за заботу, которую ему оказывают», — сказал Уренья.

Другие источники, близкие к бывшему президенту, также подтвердили, что все в порядке, ситуация «не срочная», Клинтон находится «в сознании и бодр»

Билл Клинтон родился 19 августа 1946 года в штате Арканзас. До своего первого президентского срока он был генеральным прокурором и губернатором родного штата.

Первый раз Клинтон одержал победу на президентских выборах в ноябре 1992 года. Он обогнал действующего президента, кандидата от Республиканской партии Джорджа Буша-старшего, получив 43% голосов против 37,5% у Буша, и стал 42-м президентом США. Клинтон вступил в должность 20 января 1993 года.

Его второй президентский срок продлился с 1996 года до 20 января 2001 года. В 1998 году разразился скандал из-за интимных отношений Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Республиканцы в палате представителей конгресса США инициировали процедуру импичмента, однако Клинтона оправдали.

В настоящее время он занимается общественной деятельностью и выступает с лекциями на различных мероприятиях по всему миру. Жена Клинтона Хиллари занимала посты сенатора (2001-2009), госсекретаря США (2009-2013), а в 2016 году проиграла в предвыборной гонке республиканцу Дональду Трампу, который 20 января 2025 года снова вернется в Белый дом.

#США #госпитализация #Билл Клинтон

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