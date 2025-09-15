Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД при содействии МИД из Турции экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной ОПГ, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, в 2015–2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из госорганов ВКО, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. После совершения преступлений фигурант скрылся и находился в международном розыске 7 лет.

В январе 2024 года разыскиваемый был задержан в Измире и по запросу Генпрокуратуры экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности.

«В настоящее время он водворён в следственный изолятор. Отметим, что другие участники преступной группы уже осуждены к различным срокам лишения свободы. За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества», – уточнили в Гепрокуратуре.

Там же добавили, что Генпрокуратура продолжает работу по выявлению, розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом, в том числе за совершение коррупционных и экономических преступлений.