Бывших частных судоисполнителей подозревают в присвоении алиментов 87 детей в Астане

Прокуратура города Астаны выявила хищение денег бывшими частными судебными исполнителями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Фото: пресс-служба прокуратуры Астаны

Как сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай, 2 судебных исполнителя после прекращения деятельности еще полгода распоряжались деньгами для уплаты алиментов 87 детей.

«К примеру, частный судоисполнитель присваивал алименты двоих воспитанников детского дома, перечисляемые их отцом-инвалидом 2-й группы с социальных пособий.

Другой частный судебный исполнитель снял с банковского счета деньги умершего плательщика алиментов и потратил их.

Всего они похитили 5 млн тенге», – уточнили в высшем надзорном органе.

После вмешательства прокуроров 34 детям уже возместили ущерб. Работа по остальным продолжается.

По фактам мошенничества и злоупотребления полномочиями проводится досудебное расследование.