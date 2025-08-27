В Астане бывший сотрудник компании похитил 14 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

"В столице полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупных денежных средств. Как выяснилось, ранее он работал менеджером по продажам и имел доступ к корпоративному банковскому аккаунту. После увольнения его доступ не был аннулирован, чем он воспользовался: на протяжении нескольких месяцев переводил деньги на свои счета. Общий ущерб компании составил 14 млн тенге", - говорится в сообщении.