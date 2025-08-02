Бывший владелец угнал проданную машину в Алматы

Происшествия
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В отношении задержанного проводится досудебное расследование, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Алматы раскрыт дерзкий угон, сообщает Polisia.kz. Сотрудники криминальной полиции Алматы раскрыли тщательно спланированный угон внедорожника Lexus.

Благодаря оперативным действиям и слаженной работе полицейских подозреваемый был установлен и задержан. Как выяснилось, ранее владелец автомобиля, мужчина 1982 года рождения, продал машину, однако сохранил дубликат ключей. Спустя три года он отследил текущее местоположение транспортного средства и с помощью запасного ключа угнал автомобиль. Для сокрытия преступления злоумышленник заранее подготовился: приобрел маску и сменную одежду, чтобы сменить внешний вид после угона и избежать попадания в объективы камер видеонаблюдения. Похищенный внедорожник он спрятал на окраине города. Там его и обнаружили сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий.

"В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Он признал свою вину и дает показания. Автомобиль изъят", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

#Алматы #автомобиль #угон

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