Частная охрана вместо полиции: кто будет обеспечивать безопасность на концертах Энрике Иглесиаса в Казахстане

Закон и Порядок,Звезды
72
Дана Аменова
специальный корреспондент

По мнению мажилисмена Олжаса Куспекова, на концертах звезд шоу-бизнеса и других массовых мероприятиях нет необходимости привлекать большое количество правоохранителей

Фото: Facebook.com/Enrique, партия Respublica

В Казахстане приняты нормы, позволяющие организаторам культурно-массовых и спортивных мероприятий привлекать частные охранные организации для обеспечения порядка. Об этом сообщил депутат Мажилиса Олжас Куспеков в своем посте в соцсетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии Respublica

По словам депутата, изменения позволят изменить сложившуюся практику, при которой значительные силы полиции задействуются на коммерческих мероприятиях – концертах и спортивных матчах.

«Сегодня приняты нормы, обеспечивающие возможность найма частных охранных организаций для обеспечения порядка на культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Это означает, что потенциально уже на концерт Энрике Иглесиаса не будут привлечены сотрудники МВД», – написал Куспеков.

Он отметил, что ранее тысячи сотрудников полиции отвлекались на обеспечение порядка на коммерческих событиях. В частности, показателен пример концерта Дженнифер Лопес, где было задействовано более 3 500 сотрудников МВД и военнослужащих.

По данным, приведенным депутатом, только за 2024–2025 годы органы внутренних дел обеспечили безопасность более чем на 5 тысячах массовых мероприятий, и на каждое из них привлекались сотни сотрудников полиции. При этом ежегодные ресурсы полиции, задействованные на таких мероприятиях, оцениваются в 8-16 млрд тенге. Фактически государство несло эти расходы, тогда как организаторы коммерческих мероприятий получали доход.

В то же время в Казахстане уже действует развитая система частной охраны – около 4 тысяч частных охранных организаций и порядка 100 тысяч лицензированных сотрудников. Теперь законодательство прямо предусматривает возможность привлекать такие компании для обеспечения порядка на массовых мероприятиях на договорной основе.

Ожидается, что новая модель позволит перераспределить ресурсы: организаторы мероприятий будут отвечать за безопасность своих событий, частные охранные компании – выполнять эту работу профессионально, а полиция сосредоточится на патрулировании улиц и профилактике преступлений.

По словам Куспекова, принятие соответствующих норм стало результатом системной работы по изменению действующей практики, и теперь эти изменения начинают работать на практике.

#полиция #концерты #охрана #Энрике Иглесиас

