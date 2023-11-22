Частные судоисполнители "взыскивали" долги с умерших в Костанайской области

В Костанайской области не прекращено более 30 производств о взыскании алиментов с умерших должников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

Фото: пресс-служба прокуратуры Шымкента

По закону судебный исполнитель обязан приостановить исполнительное производство в течение одного рабочего дня в случае смерти взыскателя, если правоотношение допускает правопреемство. Исполнительное производство приостанавливается до определения правопреемника взыскателя. Если после смерти взыскателя или должника установленные решением требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику умершего, тогда исполнительное производство прекращается.

Прокуратура выявила 33 непрекращенных производства о взыскании алиментов с умерших должников.

По 13 умершим взыскателям алиментов не решен вопрос о замене взыскателя, в том числе после установления опеки и попечительства).

Не прекращены 264 производства в отношении умерших должников по административным штрафам на общую сумму свыше 5 млн тенге.

Не прекращены 94 производства о взыскании в доход государства 4,6 млн тенге.

В результате более 390 умерших продолжают быть должниками.

Региональной палате частных судебных исполнителей внесено представление об устранении нарушений законности. Акт надзора на рассмотрении.