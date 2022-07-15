Человек чести

В этом году исполняется 55 лет со дня первого успеха волейбольной команды Казахстана на всесоюзной арене.

Тогда, в далеком 1967 году, коман­да республики, составленная из студентов алма-атинских вузов, под руководством Октября Джарлыкапова произвела фурор, став призером Спартакиады народов СССР. И в том первом составе был капитан уже известной широкому кругу любителей спорта команды «Буревестник» (Алма-Ата) Жанбекхан Саурамбаев. За ним тогда шла настоя­щая «охота» других клубов. Неоднократно ему предлагали переехать в Москву и выступать за знаменитый ЦСКА. Но он через три десятка лет признался автору этих строк, что перешагнуть эту черту не смог. В одном из своих интервью Жан сказал: «Я не мог предать казахстанскую команду, которая меня взрастила». Тогда он ясно понимал, что дорога в сборную – команда СССР готовилась как раз к токийской Олимпиаде 1964 года – теперь для него будет закрыта. И его туда не взяли. Как и не взяли на Олимпиаду 1968 года, хотя в составе сборной СССР он выигрывал уже чемпионат Европы, был призером первенства мира.

Ему все равно присвоили на закате карьеры звание заслуженного мастера спорта СССР, которое обычно давали олимпийским чемпионам. «За особые заслуги» – так написано в приказе. Значит, в федерации понимали, что Жанбек Негматович действительно заслужил быть таковым. И на этом спасибо!

Кроме того в послужном списке опытного игрока были успехи из разряда фантастики. Он ежегодно входил в число лучших 24 волейболистов страны. В рес­публике выиграл все, что можно, был также в числе призеров чемпионата СССР и Спартакиады народов Советского Союза. Надо было видеть, с каким азартом Жанбек бился на площадке. Это был настоящий лидер.

Вспомнили мы тогда и как праздновался успех команды 30-летней давности. В 1971 году «Буревестник» во второй раз выиграл Кубок европейских чемпионов. И он был в составе триумфаторов команды Зангара Джаркешева. За его плечами также были другие победы. Вспоминал он о них с удовольствием. Единственный вопрос, на который Жанбек Негматович отвечал с трудом, это отчисление из состава сборной СССР из-за отказа играть в ЦСКА.

Наш герой родился в семье потомственных интеллигентов. Детство и юность Жанбека прошли в так называемом Доме ученых, где жили представители научной элиты республики. Его отец Негмат Тыналиевич Саурамбаев по образованию филолог, академик, автор многих научных работ, первой казахской энциклопедии. Дома была хорошая большая библиотека. И Жанбек перечитал всю классику: полные собрания сочинений Драйзера, Манна, Лондона и многих других авторов. В свободное время учился играть на фортепиано и скрипке. Рос в тихом, комфорт­ном мире, а между тем линия его жизни уже готовилась совершить удивительный виток.

О спорте и не думал. Но помог случай. В 1953 году Саурамбаевы всей семьей поехали в Дом отдыха под Алма-Атой. Мать Мария Иосифовна попросила у сапожника кожу и сшила мяч. Отдыхающие нашли и сетку. Стали каждый день играть в волейбол. Затем в школе Жанбек серьезно увлекся этим видом спорта. Однажды его однокашник Генка Паршин сказал: «При заводе имени Кирова есть волейбольная команда. Пойдем, запишемся в секцию». Так он оказался в команде этого коллектива. Как вышло потом, волейбол стал смыслом всей его жизни. Отец, конечно, желал видеть сына ученым. Но паренек выбрал физкультурный институт.

«После смерти папы, – вспоминал Жанбек Саурамбаев, – я решил воплотить мечту отца и перевелся на 1-й курс химфака КазГУ. Но, увы, учебу пришлось оставить по банальной причине – необходимости как можно скорее устроиться на работу, чтобы помочь семье. Именно в это время генсек КПСС Никита Хрущев отменил льготы вдовам академиков, которые имели солидную прибавку к пенсии для воспитания и обучения детей. Моя мать Мария Чижикова осталась с тремя детьми на руках. Младшему брату едва исполнилось 15 лет, сестричке – девять. На одну пенсию мы прокормиться не могли. Поэтому пришлось из просторной 7-комнатной квартиры переехать в маленькую, чтобы иметь возможность ее оплачивать. Приобрели участок земли, чтобы выращивать овощи и бахчевые. Я вернулся в физкультурный институт, где мне предстояло доучиться всего два года. Тем более что спортсменам выдавали форму и талоны на обед в студенческой столовой. Итак, мечта стать химиком так и осталась мечтой, зато волейбол стал частью моей жизни».

Дебют состоялся в 1956 году, когда он поехал в Ригу в составе сборной школьников Казахстана. А через год он играл во взрос­лой команде зооветеринарного института, где ее капитаном и тренером был Октябрь Джарлыкапов. Позже эта команда станет выступать под вывеской «Буревестник». Саурамбаев был очень перспективным игроком, выступал в составе советской студенческой сборной в 1961 году на Всемирном фестивале в Хельсинки. Затем пять лет играл в сборной команде Советского Союза и параллельно десять лет был капитаном алма-атинского клуба «Буревестник».

Команда стала первой в Казахстане, вышедшей на мировой уровень. В те годы она дважды завоевывала Кубок чемпионов в Европе (а уж там волейбол был на высоте). «Буревестник» побеждал всех подряд и в Старом Свете, и в Союзе, и в мире. Что интересно, 1969, 1970, 1971 годы стали толчком, взрывом, потрясением для спортивных фанатов республики. Кумиры волейбола в то время были намного популярнее футболистов. На турниры с участием алма-атинских спортсменов попасть во Дворец спорта было невозможно – очередь стояла километровая. А от болельщиков проходу не было – после игры они брали автографы. Мальчишки заглядывали в глаза. В каждом дворе были столбы с натянутыми на них сетками.

Однажды при встрече с Жанбеком Саурамбаевым я спросил: «Не обидно, что вместо Вас на главные старты четырехлетия поехали Валерий Кравченко и Олег Андропов?»

«Нисколько. Мы были все рады за ребят. Уверен, что поехал бы Портной или кто-то другой из нашего коллектива, игру бы сборной СССР не испортил. Каждый был индивидуален и универсален», – отвечал он, добавляя, что команда тех лет черпала резервы из местных кадров.

В 1972 году, в 32 года, он оставил спорт. «Буревестник» сменил название на «Дорожник» и постепенно вылетел из Высшей лиги. Саурамбаев занялся тренерской деятельностью, был приглашен на должность тренера команды Кувейта и трижды становился чемпионом этой страны. А в последние годы своей трудовой деятельности он заведовал кафедрой физвоспитания в политехническом университете им. К. Сатпаева. И автор этих строк не раз становился свидетелем, как он выходил на площадку с молодыми партнерами (студентами) и был не хуже их. Как говорят специалисты, «за счет опыта» он демонстрировал классный волейбол.

Однажды, когда мы вели диалог в его кабинете, в дверь постучался парень. Потом, как оказалось, капитан волейбольной дружины одного из факультетов университета. Он и предложил своему заведующему кафедрой физвоспитания регламент будущих состязаний. По правилам в составе команды должен быть один из преподавателей. «Я за кого буду играть?» – спросил Саурамбаев. «За нас!» – ответил бойко студент… И на следующие выходные в зале в составе коман­ды одного из факультетов действительно появился он...

Потом я видел его и на соревнованиях ветеранов в зале аграрного университета, который носит имя его друга и тренера – Октября Джарлыкапова. Тогда его команда заняла первое мес­то. И кубок над собой поднял бессменный капитан волейболистов Казахстана Жанбекхан Саурамбаев. А через несколько лет, в октябре 2016 года, его не станет.

«Вся его жизнь, – скажет однажды друг и партнер по «Буревестнику» Александр Портной, – была посвящена волейболу. Это был замечательный человек, нас­тоящий друг, хороший семьянин и пропагандист спорта. Таких людей на земле очень мало…»