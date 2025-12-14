ГРЭС – сердце поселка

«А поехали в Топар!» – эта фраза для карагандинцев почти как приглашение на отдых – с шашлычком и пляжем на берегу водохранилища. А вот для местных жителей Топар – это в первую очередь рабочий поселок энергетиков. Он расположен в 50 км к юго-западу от областного центра. Главное предприятие здесь – это Карагандинская ГРЭС-2, которая поставляет электроэнергию на медьзаводы Балхаша и Жезказгана. Строили ее в 50-е годы XX века силами заключенных Карлага и специалистов, приехав­ших из разных уголков СССР.

Сейчас электростанция не только «кормит» поселок, но и, по словам жителей, доставляет им экологические неудобства. В прошлом году Топар накрывало пылью, которая летела с золоотвала ГРЭС-2. Его тогда осушали перед тем, как начать работу по рекультивации. После многочисленных жалоб к делу подключались специалисты департамента экологии, оштрафовав предприятие за нарушение экологических требований на 55,7 млн тенге. Теперь же люди жалуются на смог.

– Если бы вы приехали к нам чуть раньше, то были бы поражены: стоял смог, который покрывал весь поселок! – рассказывает жительница Топара Людмила Клочкова. – Дышать было нечем. Хоть противогаз надевай! У меня супруг – энергетик. Он мне объяснил, что в безветренную погоду дым из труб ГРЭС оседает на поселок. В последнее время он стал тяжелее, видимо, потому что в нем много золы. Раньше, во времена моей молодости, такого не было.

А вот местные власти опасения жителей не разделяют. Они уверены, что воздух в Топаре гораздо чище, чем, например, в Караганде и тем более в Темиртау. Все дело в том, что поселок построен с учетом розы ветров. Это значит, что дым из труб электростанции относит в сторону, и он практически не распространяется на населенный пункт.

– Я не соглашусь с тем, что у нас в поселке смог стоит. Думаю, люди преувеличивают проблему, – высказывает свое мнение аким Топара Маргулан Сафаров. – Насколько мне известно, на ГРЭС следят за выбросами в атмосферу. Недавно у нас было общественное слушание, на котором говорили о планах по установке на станции дополнительных фильтров. К тому же за ситуацией следит департамент экологии. Его сотрудники постоянно приезжают к нам, проводят замеры в разных частях поселка. Пока они не нашли в воздухе ничего вредного для здоровья.

Надо отметить, что Карагандинская ГРЭС-2 – самая крупная электростанция в регионе. Владелец наращивает ее мощности. В частности, в сентябре здесь запустили в работу новую турбину на 130 МВт, в планах – обновить еще две. Энергетики задумываются и о переходе на природный газ, что позволит сжигать меньше угля. А вот о других экологических проектах пока информации нет.

Коммунальный рай

Я прошла по улочкам Топара и пообщалась с прохожими. Надо сказать, что раньше он считался поселком городского типа: здесь есть не только частный сектор, но и многоэтажки. Приятно было прогуляться по улицам Гагарина и Конаева: они порадовали отремонтированными тротуарами и желтыми да оранжевыми фасадами ухоженных домов. Как оказалось, 48 зданий в прошлом году привели в порядок, чтобы сохранить их привлекательный архитектурный облик. Почему подрядчики использовали яркие фасадные краски? Их выбрали топарцы. Видимо, люди устали от будничной серости и решили добавить яркости в свою жизнь.

Вот и пенсионерка Шамшия Карымсакова радуется тому, как ее поселок преображается. Она живет в многоэтажке по улице Нуркена Абдирова, которая тоже попала под ремонтную программу. Крышу, по ее словам, строители сделали хорошо, а вот установку водостоков не продумали.

– Водосток нам поставили с той стороны дома, где ходят люди, – сетует Шамшия Карымсакова. – Вода стекает с крыши, бежит прямо на дорожку и получается большая лужа, а когда замерзает, превращается в лед. Прохожий может поскользнуться и упасть. Мы жаловались в акимат, потом к нам строители приезжали: сказали, что повернули водосток. Но все как было, так и осталось.

Надо сказать, что Топар в коммунальном плане поселок благоустроенный. Здесь есть центральное отопление и горячая вода. Причем ГРЭС-2 обеспечивает этими коммунальными благами не только многоэтажные дома, но и частный сектор. И поэтому на улицах здесь чисто: нет куч угля и из печных труб не идет дым.

Еще одно преимущество жизни в Топаре – это невысокие тарифы. Коммунальные услуги здесь самые дешевые в Карагандинской области. Все благодаря близости к ГРЭС-2. К примеру, средняя стоимость электроэнергии в поселке составляет 16,2 тенге за кВт.ч, тогда как в Караганде – 26,7 тенге. За горячую воду топарцы платят по 416 тенге за куб, а тариф для жителей областного центра на 177 тенге выше.

Во время своей поездки в Топар я заметила, что в поселке уделяют внимание ремонту теп­ловых сетей. Новые трубы видны благодаря алюминизированной обшивке, которая блестит на солнце. А вот с канализацией в поселке проблемы. Часто происходят аварии, что вызывает возмущение жителей. Коммунальщики их устраняют и при этом констатируют: канализационная система поселка, построенная более полувека назад, отслужила свой срок. Коллекторы и очистные сооружения нуждаются в реконструкции. Однако денег на это ни у услугодателя, ни в местном бюджете нет.

Экзотика из теплицы

Топарские теплицы – это, пожалуй, самое известное местное предприятие. Его огурцы и помидоры знают и покупают далеко за пределами Карагандинской области. Парники еще в советское время построили по инициативе руководства ГРЭС-2, чтобы зря не пропадала горячая вода, которая, по сути, является побочным продуктом производства электроэнергии. Зачем ее сбрасывать, если можно направлять в сельскохозяйственное русло? Топарские теплицы до сих пор держатся на плаву благодаря этому дешевому теплоносителю. Сейчас здесь работают около 300 человек, большинство из которых – жители поселка.

На площади в 30 с лишним гектаров растут огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец, грейпфруты, лайм, хурма и даже экзотическая папайя. Самую большую территорию в теплицах занимают «пупырчатые». Их выращивают методом гидропоники. Вместо грунта используют минеральную вату: она хорошо впитывает воду с раствором удобрений, которыми и питаются огурцы. Через полтора месяца после посадки растения начинают давать плоды. С одного куста в Топарских теплицах собирают 20 кг огурцов. Интерес­­но, что сбор урожая доверяют исключительно женщинам. Их руки нежнее мужских, потому не портят товарный вид овоща.

А вот томаты здесь растут еще и в грунте. Получая питательные вещества из почвы, они приобретают неповторимый аромат и сладковатый вкус, по которым мы так скучаем зимой. Зато помидоры, выращенные с помощью гидропоники, обычно крупнее и привлекательнее на вид.

В тепличном комплексе уделяют внимание модернизации: постепенно избавляются от старых парников и строят новые. Кроме того, здесь используют современные технологические решения. К примеру, благодаря системам искусственного доосвещения и генерации углекислого газа увеличивают урожайность овощей. А система туманообразования дополнительно увлажняет воздух в теплицах, что позволяет растениями переносить летний зной.

Территорию комплекса украшает местная достопримечательность – архитектурная композиция, в центре которой бетонный огурец, наколотый на огромную вилку, а справа и слева от него – помидор и лимон. С овощами все понятно, а вот цитрусовый как бы сообщает о том, что здесь, в оранжерее, растут еще и экзотические фрукты. Правда, на прилавках супермаркетов грейпфруты, лаймы, гранаты и хурма made in Topar встречаются редко.

А еще у Топарских теплиц есть своя биолаборатория, где выращивают насекомых-энтомофагов. Они уничтожают паразитов без вреда для растений. Благодаря этим маленьким помощникам в парниках практически не используют пестициды и прочую «химию».

Досуг для топарцев

Главное украшение Топара – это, конечно же, парк. Местные власти занимаются его благоустройством. Здесь уже установили спортивные и детскую площадки, отвели пространство для уличных тренажеров, а также замостили брусчаткой прогулочные дорожки и наладили освещение. Летом в парке на радость малышне ставят большой бассейн, а на днях здесь собираются заливать каток. Вести активный образ жизни топарцам не мешают ни снег, ни морозы.

– Мы в парке занимаемся скандинавской ходьбой, – говорит Валентина, остановившись на минутку перевести дыхание. – За лето я поправилась и вот решила, что надо сбросить лишние килограммы. У нас в парке хорошо!

Вместе с тем любители прогулок и активного отдыха замечают, что за последние годы парк значительно поредел. Здесь встречается все больше пеньков, проплешин и деревьев, которые из-за подрезки почти лишились веток. Особенно душа топарцев болит за те карагачи и тополя, которые ограждали зеленую территорию от дороги по улице Сарыарка. Люди недоумевают: зачем на них подняли пилы? Ведь эти деревья защищали парк от шума, пыли и выхлопных газов. По словам акима Топара, снос и подрезка зелени в парке – это вынужденная мера. Под пилу попали лишь старые, больные деревья и те, что находились вдоль теплотрассы и электросетей. Это охранная территория. Нельзя, чтобы она зарастала зеленью.

Еще один объект, который давно ждал поселок, – это физкультурно-оздоровительный комплекс. Его открыли год назад. Он построен по спецпроекту «Ауыл – ел бесігі». Залы оборудованы для тренировок по баскетболу, волейболу, настольному теннису, гиревому спорту и қазақ күресі. Топарцы надеялись, что в ФОКе будет бассейн, но его не оказалось.

– Бассейн – это отдельное сооружение, его строить и не планировали, – объясняет аким Топара. – Это дорогостоящий объект. Только одно заполнение бассейна водой обойдется нам в полбюджета поселка.

Вся культурная жизнь поселка сосредоточена в ДК «Энергетик». Здесь работают твор­ческие и танцевальные кружки для детей. Взрослые ходят на фитнес и в библиотеку. А по праздникам проводят собрания и концерты. Дом культуры можно назвать местной достопримечательностью. Площадь перед ним украшают высокие голубые ели, посаженные несколько десятков лет назад. Когда любуешься ими, кажется, будто переносишься в предгорья Тянь-Шаня. А фасад ДК привлекает внимание оригинальной геометрической абстракцией, изображающей балерину и музыканта-трубача.

– Ремонт в нашем здании делали в 2016 году. Сейчас мы поддерживаем его в порядке своими силами, – добавляет директор ДК «Энергетик» Адема Абдиева. – Хотелось бы фасад обновить, но пока нет средств.

В понедельник, 22 декабря, жители Топара будут отмечать День энергетика. В честь праздника принято дарить подарки. А что хотели бы получить люди для блага своего поселка? То, что ценится и на селе, и в городе – свежий воздух, зеленое пространство и чистоту на улицах.