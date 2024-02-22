Чем ниже любовь, тем выше срок
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Лаура Тусупбекова
В стране права женщин активно защищаются – это факт. «Но кто же защитит мужчин?» – задались вопросом депутаты Мажилиса в ходе обсуждения поправок в законопроект о семейно-бытовом насилии и предложили разработать проект закона «О главе семьи», чтобы, так сказать, защитить права казахстанских отцов. Правда, об обязанностях оных народные избранники умолчали, однако это не помешало им дружно одобрить в первом чтении поправки в законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.