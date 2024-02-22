Чем ниже любовь, тем выше срок

Законопроект с сопутствующими поправками в КоАП разработан депутатами Мажилиса в рамках реализации поручений, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана. В целях недопустимости насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения предусмотрен ряд законодательных норм.

Во-первых, документом восстанавливается уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток. Также за нанесение побоев последует наказание в виде штрафа до 80 МРП, либо привлечения к общест­венным работам до 80 часов, либо арес­та до 25 суток. В случае совершения таких деяний с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего и лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга (вспомним об избитых медработниках) может быть применено ограничение либо лишение свободы до двух лет.

Во-вторых, ужесточается уголовная ответственность за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоя­нии, а также нанесение ему тяжкого и среднего вреда здоровью. В частнос­ти, исключается альтернативный вид наказания «ограничение свободы» с применением только лишения свободы. За убийство малолетнего либо педофилию вводится безальтернативная мера наказания, такая как «пожизненное лишение свободы».

В-третьих, регламентируется порядок применения особых требований к поведению лиц, совершивших админист­ративное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений. По решению суда им может быть назначено прохождение психологической помощи в медицинских организациях. Также в целях своевременного выявления фактов насилия предусмотрена норма, предусматривающая возможность для уполномоченных органов реа­гировать на сообщения в средствах массовой информации о фактах насилия.

Разработаны также нормы в целях профилактики суицида. Предлагается установить уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. А также вводится новая уголовная ответственность за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП. Кроме того, вводится административная ответственность за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП.

Предусмотрены нормы по укреплению института семьи. Предлагается закрепить принципы брачно-семейного законодательства, основанные на защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей, а также обеспечении нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к традиционным семейным ценностям. Предусматривается также ряд компетенций местных исполнительных и представительных органов по реализации государственной семейной политики. К примеру, утверждение ключевых целевых индикаторов по укреплению института семьи, выявление и оказание всесторонней поддерж­ки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и другие меры.

Для защиты прав детей, проживаю­щих в интернатных организациях, предусмотрены нормы по беспрепятственному проведению проверок условий содержания – питание, образование, оздоровление, лечение в социально значимых объектах. Таким образом, госконтроль в интернатах для детей всех типов и форм будет проводиться без предварительного уведомления субъекта контроля. Также предлагаются нормы по предоставлению организациями, оказывающими специальные социальные и образовательно-оздоровительные услуги для детей исключительно на основании лицензии.

Предлагается открытие в каждом районе центров поддержки семьи, организация работы мобильных групп по раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуа­ции, создание контакт-центра 111 для оказания психологической и иной помощи, разработка программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу. Вводится административная ответственность за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения. А уголовная ответственность вводится за приставание к детям до 16 лет сексуального характера, за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего, за похищение заведомо несовершеннолетнего.

В ходе обсуждения этих резонанс­ных поправок депутаты подняли воп­рос необходимости укрепления в стране института семьи и ценности гармоничных отношений внутри каж­дой ячейки общества. Но как можно соблюсти баланс, если, как считают депутаты, женщин защищают все, а мужчины оказались беззащитными перед лицом опасностей, которые несет этот мир?

Депутат Ермурат Бапи прямо заявил, что в стране роль отцов принижена, и предложил защитить их права. Обратившись в коллеге Жулдыз Сулейменовой, входившей в группу по разработке законопроекта, депутат грозно спросил:

– Вы, как разработчик законопроекта, как относитесь к принятию закона «О главе семьи»? Разве мы не принизили отцов нынешним законопроектом? Многие в этом зале выросли с таким воспитанием, как «әкең келсін, сазайыңды береді» («Сейчас отец придет и покажет тебе». – Прим. авт.). Как вы думаете, может быть, надо поднять роль мужчины, отца в обществе?

Пока несколько растерявшаяся от постановки вопроса Жулдыз Сулейменова приходила в себя, мажилисмены поддержали Ермурата Бапи громкими продолжительными аплодисментами, что неудивительно – ведь из 107 депутатов только 17 – женщины, остальные 90 принадлежат к категории, нуждающейся в защите, если следовать логике депутата Ермурата Бапи.

Так, депутат Аманжол Алтай вспомнил, что в былые, мол, времена все решал мужчина, а сейчас что? Эмансипация, независимость, все вдруг перес­тали нуждаться в мнении мужчин!

– Есть не только женщины, которые страдают от гнета мужчин, но и мужчины, которых притесняют женщины. Если раньше дети шли к отцу, спрашивали совета и разрешения, то сейчас все говорят: «Пойду к маме, посоветуюсь с мамой, мама решит». Таких детей много, и их количество увеличивается! – с ужасом в голосе сказал Аманжол Алтай и поинтересовался, какие меры принимаются по защите прав мужчин.

Надо отдать должное вице-министру культуры и информации Евгению Кочетову, который проявил чудеса дипломатии, отвечая на вопросы депутатов. Он отметил, что МКИ руководствуется принципами закона, по которому семья является союзом двух равноправных людей, и напомнил, что в стране ввели День отца, а также поддерживают инс­титут отцовства для популяризации роли мужчины в семье.

– Мы выступаем за то, чтобы семья оставалась институтом двух равноправных людей со своими конкретными функциями, где отец, как это признано было всегда, отвечает за определенные вещи, а женщина – хранительница домашнего очага, – сказал Евгений Кочетов.

Успокоившись, депутаты продолжили задавать вопросы по сути законопроекта. Мурат Ергешбаев напомнил, что когда-то была продуктивная практика ювенальных инспекторов в школах, но теперь они остались только в городах. Их место заняли участковые инспекторы, но они не успевают контролировать школы.

– У меня предложение вернуть эту хорошую практику, – предложил депутат.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха считает, что острой потребности в этом нет.

– Дело в том, что на сегодняшний день инспекторов по делам несовершеннолетних по штату чуть более трех тысяч. Мы никогда не могли все школы «закрыть», мы держали их (инспекторов) только в крупных школах. Это связано с тем, что было время разгула преступности в школах, были драки и проносили запрещенные предметы. Да, мы вынужденно на это шли, вплоть до того, что на первом этапе даже сотрудников патрульной полиции переводили в школы. Но на сегодня анализ показал, что у нас в школах преступлений практически не совершается, их очень мало, – заверил он.

Замглавы МВД добавил, что сегодня все школы отнесены к объектам, уязвимым в террористическом отношении, и, согласно требованиям, во всех школах установлены видеокамеры и тревожные кнопки с прямым выводом в органы внутренних дел.

– Есть также требования к крупным школам, но они пересматриваются, чтобы в них были сотрудники охранных организаций. В крайнем случае есть тревожная кнопка, после нажатия на которую приезжает группа захвата. Вы знаете, что сотрудники ювенальной полиции, которые были в школах, – это в основном молодые девушки, выпускницы педагогических и юридических вузов. По моему мнению, они не сильно влияли на состояние безопасности и больше в последнее время работали помощниками завучей. Важнее учитывать вопросы посещений по месту жительства, работы с семьями и так далее. У нас много вопросов, связанных с безнадзорностью, беспризорностью, с посещением в ночное время развлекательных заведений – этим и занимаемся, – сказал Игорь Лепеха.

Поинтересовались депутаты и волную­щей общество возможностью изъятия детей из семей. Как отметил депутат Сергей Пономарев, казахстанцы обеспокоены тем, что якобы законопроект содержит нормы ювенальной юстиции, когда допускается беспрепятственный доступ в семью и могут забрать ребенка, чтобы передать его в детский дом.

– Есть ли такие нормы в законопроекте? Вообще, в Казахстане сегодня возможно забрать ребенка из семьи? – спросил в связи с этим Сергей Пономарев.

Отвечая на вопрос коллеги, депутат Жулдыз Сулейменова заверила, что в законопроекте не предусмотрено изъятие детей из семьи.

– Мы хотим, чтобы институт детей-сирот был как-то изжит в нашем общест­ве. Поэтому изъятие детей из семьи не рассматривается, – сказала она.

В свою очередь вице-министр просвещения Едил Оспан подтвердил, что этих норм в проекте закона нет.

– В рассматриваемом законопроекте, а также в других законопроектах не рассматривается вопрос об изъятии детей из семьи. Такой вопрос не поднимается в министерстве. Вся информация касательно изъятия детей из семьи, распространяемая в соцсетях, является фейком, – заверил он.

Согласно повестке, депутаты одоб­рили в первом чтении поправки по вопросам доступа к информации и общественного участия и ратифицировали два межправительственных соглашения: с Кыргызстаном – о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения, с Турцией – о международных комбинированных перевозках грузов.