Чем опасна контрафактная продукция

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О правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности рассказали в Минюсте, передает Kazpravda.kz

По данным вице-министра юстиции Ботагоз Жакселековой, с начала текущего года проведено 138 проверок, выявлены нарушения, 133 дела переданы в суд, к адмответственности привлечено 111 субъектов. В доход государства в виде штрафа взыскано около 10 млн тенге. Из гражданского оборота изъято свыше 250 тыс. единиц контрафактной продукции.

«Так, например, одним из последних крупных результатов, является проверка в городе Алматы. Органами юстиции на одном из оптовых рынков был пресечен факт реализации контрафактной продукции, маркированной товарным знаком LEGO. Выявлено свыше 3 тыс. единиц контрафактной продукции. Виновные лица привлечены к административной ответственности, контрафактная продукция уничтожена», – сообщила спикер.

Перечень изымаемой из гражданского оборота контрафактной продукции весьма широк. Это предметы обихода, одежда, бытовая химия, запасные части к автомобилям, всевозможные гаджеты, а также детские игрушки и продукты питания.

В феврале органы финмониторинга пресекли незаконное использование товарного знака «Мама знает» – бренд казахстанской компании по производству подгузников. В ходе проверки были изъяты контрафактные подгузники. Гражданка Д. признана виновной по части первой статьи 222 УК за незаконное использование чужого товарного знака и приговорена к штрафу 40 МРП, взыскан ущерб в пользу владельца товарного знака в размере 25 млн тенге.