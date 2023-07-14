Чем старше дама, тем вкуснее борщ!
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Наталья Денисова
Когда речь заходит о борще, многие интеллектуалы вспоминают, что это не только блюдо, объединившее кухни славянских этносов. Приготовление борща, связанные с ним традиции и приметы, пословицы, поговорки и описания в литературных произведениях – своеобразный пласт культуры, представляющий мировой интерес. Ведь недаром же в прошлом году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объявила, что внесла культуру приготовления украинского борща в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.