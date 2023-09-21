Чемпионат мира по парахоккею пройдет в Астане

На столичном ледовом катке «Тарлан» с 6 по 11 октября пройдет Astana 2023 World Championship B-Pool, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Ожидается, что в соревнованиях примут участие команды из Казахстана, Словакии, Швеции, Японии, Финляндии и Великобритании.

Отметим, что национальная сборная по следж-хоккею завоевала серебряную медаль на ЧМ прошлого года в пуле С и вышла в группу В.

«Мы впервые участвуем в конкурсе B-Pоol. Хоккеисты из сборной команды Астаны получили такую возможность после того, как в прошлом сезоне заняли 2-е место на чемпионате мира С-Pool в Таиланде. В целом программу развития парахоккея в Казахстане мы начали всего 5 лет назад. С тех пор он привлек внимание местных спонсоров и организаций и помог сформировать национальную сборную. Отметим, что чемпионат мира по парахоккею B-Pоol проходит в 9-й раз и в 3-й раз в Азии», – сказал член команды Кайрат Сабиров.