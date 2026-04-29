Контроль за тяжеловесным транспортом усилили в Астане

Это делается для сохранения дорожной инфраструктуры города, обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения преждевременного разрушения автодорог

Минтранспорта совместно с ДП и акиматом Астаны проводит на территории столицы рейды по усилению транспортного контроля за передвижением тяжеловесных самосвалов, сообщает Kazpravda.kz

Основное внимание уделяется соблюдению допустимых весовых и габаритных параметров транспортных средств, перевозящих инертные материалы. Контролируются ключевые въезды в город, а также участки улиц, по которым интенсивно возят строительный груз.

Задействованы 6 передвижных постов транспортного контроля, а также привлечены сотрудники инспекций транспортного контроля из 17 регионов страны.

«С начала проведения рейдов было проверено порядка 622 автотранспортных средств, в результате чего выявлено 347 нарушений требований транспортного законодательства, включая факты перегруза. По выявленным нарушениям наложены штрафы на общую сумму свыше 92 млн тенге», – сообщили в Минтранспорта.

В министерстве призвали водителей и перевозчиков строго соблюдать установленные нормы и требования законодательства РК, не допускать перегруза и ответственно относиться к эксплуатации дорожной сети.