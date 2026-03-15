Одним из первых свой выбор сделал олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов.

Также в числе тех, кто уже бросил в урну свой бюллетень с голосом бронзовый призер олимпийских игр по боксу Назым Кызайбай, двукратные чемпионы мира и Азии по джиу-джитсу братья- близнецы Сарсенулы, двукратный чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Наталья Богданова, а также победитель 5-х Всемирных игр кочевников Бекнур Сериков.

Чемпионы вызвали интерес у присутствующих: многие останавливались, чтобы снять фото и видео со спортсменами и сразу выложить в социальные сети.

Напомним, среди тех, кто также проголосовал спозаранку, президент Национального олимпийского комитета, глава «World Boxing» Геннадий Головкин. Звезда казахстанского бокса сейчас находится в Бангкоке. Геннадий Головкин готовится к участию в международном турнире World Boxing Futures Cup 2026. Спортсмен сделал свой выбор на участке референдума № 421 при посольстве Казахстана в Таиланде. Глава НОК подчеркнул важность участия граждан в принятии значимых для страны решений и отметил роль республиканского референдума в дальнейшем развитии и укреплении государства.

Напомним, сегодня всё внимание приковано к республиканскому референдуму по принятию новой Конституции. Голосование на участках стартовало с 7 утра и продлится до 20:00 вечера.

По данным ЦИК РК, в списки включено 12 461 796 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 17 514 открепительных удостоверений на право голосования. Всего открыто по стране 10 388 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 71 участка в 54 странах.