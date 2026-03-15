Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде

Глава НОК Казахстана подчеркнул важность участия граждан в принятии значимых для страны решений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД 

Фото: МИД РК

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин находящийся в Бангкоке для участия в международном турнире World Boxing Futures Cup 2026, посетил участок референдума #453 при Посольстве Казахстана в Таиланде и проголосовал на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан.

Геннадий Головкин подчеркнул важность участия граждан в принятии значимых для страны решений и отметил роль республиканского референдума в дальнейшем развитии и укреплении государства.
 

Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ер…
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по…
Запланирован цикл репортажей
Информштаб независимых наблюдателей приступил к работе в Ка…

