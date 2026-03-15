Глава НОК Казахстана подчеркнул важность участия граждан в принятии значимых для страны решений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин находящийся в Бангкоке для участия в международном турнире World Boxing Futures Cup 2026, посетил участок референдума #453 при Посольстве Казахстана в Таиланде и проголосовал на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан.



Геннадий Головкин подчеркнул важность участия граждан в принятии значимых для страны решений и отметил роль республиканского референдума в дальнейшем развитии и укреплении государства.

