Казахстанского разбойника задержали в России спустя 25 лет

Полицейские установили местонахождение подозреваемого, совершившего разбой 25 лет назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области

Сотрудниками криминальной полиции совместно с российскими коллегами задержан 55-летний мужчина, проживающий в городе Грозный РФ.

«По версии следствия, в августе 1998 года в Павлодаре подозреваемый, с применением пистолета и топора совершил разбойное нападение на двух братьев и завладел двумя авто. После совершения преступления скрылся», – сообщили в ДП.