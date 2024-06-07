Казахстанского разбойника задержали в России спустя 25 лет
63
Он скрывался в РФ
Полицейские установили местонахождение подозреваемого, совершившего разбой 25 лет назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области
Сотрудниками криминальной полиции совместно с российскими коллегами задержан 55-летний мужчина, проживающий в городе Грозный РФ.
«По версии следствия, в августе 1998 года в Павлодаре подозреваемый, с применением пистолета и топора совершил разбойное нападение на двух братьев и завладел двумя авто. После совершения преступления скрылся», – сообщили в ДП.