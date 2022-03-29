В Нур-Султане "заминировали" ТРЦ "Сарыарка", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

"29 марта в 13:39 на канал "102" поступило сообщение от администрации ТРЦ "Сарыарка" о том, что им на рабочий номер позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что через 8 минут произойдет взрыв. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. В ходе проверки взрывное устройство или иные подозрительные предметы не обнаружены. Из здания эвакуировано 350 человек", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность с лишением свободы сроком до 5 лет и возмещением ущерба.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, сообщившего о взрывном устройстве. Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность", – дополнили в полиции.